Morti sei alpinisti | cinque dei quali italiani

Incidenti in alta quota : dodici Morti. In Svizzera sei vittime - di cui cinque italiani : Freddo e gelo non hanno lasciato scampo a chi, ieri, aveva deciso di trascorrere una giornata in alta quota. Un lunedì nero che, in quattro distinti Incidenti sulle Alpi tra Italia, Francia e Svizzera, conta dodici morti. La tragedia più grave si è consumata sulle Alpi svizzere, nella zona della Pigna d’Arolla, dove sono decedute sei persone, di c...

Nicaragua : almeno 29 Morti in sei giorni di protesta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Furgone di richiedenti asilo esce di strada : due Morti e sei feriti : Grave incidente stradale domenica pomeriggio tra Trigolo e Soresina, in provincia di Cremona. Il bilancio è drammatico: due uomini morti e sei persone ferite. La dinamica dell'...

Incidente tra Trigolo e Soresina due Morti e sei feriti : Drammatico il bilancio di un Incidente stradale avvenuto oggi in provincia di Cremona. Si registrano due morti e sei feriti.

Scontri alla frontiera di Gaza - l’esercito israeliano spara : sei Morti : Scontri alla frontiera di Gaza, l’esercito israeliano spara: sei morti Tel Aviv: i soldati stanno rispondendo con mezzi antisommossa contro gli almeno 17mila palestinesi che protestano in sei punti diversi della “barriera” Continua a leggere

Scontri alla frontiera di Gaza - l'esercito israeliano spara : sei Morti : Almeno sei palestinesi sono stati uccisi e 350 feriti, quasi tutti dal fuoco israeliano, nel corso della prima giornata di proteste palestinesi alla frontiera di Gaza. Lo afferma la Bbc, precisando che l'esercito dello Stato ebraico in un tweet ha scritto che i suoi uomini stanno rispondendo con mezzi antisommossa contro gli almeno 17mila palestinesi che protestano in sei punti diversi della "barriera".

Il loro Suv cade giù dalla scogliera - Morti genitori e sei figli adottivi : La tragedia inspiegabile, la polizia non ha trovato segni di frenata lungo la strada panoramica ma al momento non ha motivo di credere che lo schianto sia stato intenzionale.Continua a leggere

Almeno sei migranti sono Morti nel naufragio di un’imbarcazione al largo delle coste greche : La Guardia Costiera della Grecia ha recuperato i corpi di sei persone, quattro bambini, una donna e un uomo, al largo dell’isola di Gaidaro, che si trova a poca distanza dalla costa turca. Si pensa che le sei persone siano morte The post Almeno sei migranti sono morti nel naufragio di un’imbarcazione al largo delle coste greche appeared first on Il Post.

Crollo ponte a Miami : aggiornato a sei il bilancio dei Morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Crolla ponte pedonale su auto a Miami - almeno sei Morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...