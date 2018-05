Montagna | donna scomparsa a Cortina trovata senza vita

Si ferma sotto la Montagna per filmare la frana : donna muore sepolta dai detriti sotto gli occhi di decine di testimoni : Sta facendo il giro del mondo il video ripreso nelle scorse ore sulla strada che porta da Cusco a Paucartambo, in Perù. Una frana blocca la strada, così diverse persone si avvicinano al cumulo di detriti per osservare da vicino il fenomeno naturale. La montagna inizia a sgretolarsi, una donna – che non smette di filmare la scena con il suo cellulare – viene travolta dai detriti. Il fatto risale al pomeriggio di domenica 11 marzo, nei ...