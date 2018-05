Monster Hunter World Guida | Come ottenere il costume di Dante

Monster Hunter World - Dante arriva nel Nuovo Mondo : Capcom ha finalmente reso disponibile la missione evento di Monster Hunter World in collaborazione con Devil May Cry . A partire da oggi i giocatori potranno affrontare la quest Code Red e avere l'...

Monster Hunter World : il secondo evento a tema Street Fighter arriva la prossima settimana : Monster Hunter: World sta ricevendo un puntuale supporto post-lancio da parte di Capcom, che settimana dopo settimana ha introdotto alcuni eventi speciali nel gioco ricchi di contenuti crossover con altri celebri franchise del publisher e non solo. Come segnala VG24/7, il nuovo evento in arrivo la prossima settimana sarà ancora una volta a tema Street Fighter, e avrà come protagonista un'altro celebre personaggio della serie di picchiaduro, ...

Monster Hunter World : Un video del prototipo mostra Lagiacrus in azione : Oggi, nel corso di uno streaming dal Monster Hunter Championship 2018 , Capcom ha mostrato uno spezzone di gameplay tratto da una versione prototipale di Monster Hunter World risalente al 2015. Nonostante simile al primo ...

Monster Hunter World : il nuovo update introdurrà il letale Drago Anziano Kulve Taroth : Capcom ha rivelato oggi i dettagli del nuovo importante update in arrivo per Monster Hunter: World, previsto per il prossimo 19 aprile, che introdurrà una nuova creatura all'interno del gioco nell'ambito di un evento a tempo limitato.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net il mostro è l'imponente Drago Anziano Kulve Taroth, che è stato presentato con un trailer e che garantirà ai giocatori ricompense esclusive. Il Drago infatti avrà un ...

Monster Hunter World Guida : Come ottenere l’equipaggiamento di MEGA MAN : A partire da ieri è ufficialmente disponibile in Monster Hunter World, l’evento dedicato a MEGA Man per il proprio Felyne, il quale consente ai giocatori di ottenere l’equipaggiamento esclusivo, tra cui armi e armatura. Prima di proseguire nella lettura della nostra Guida su Come ottenere l’equipaggiamento di MEGA Man in Monster Hunter World, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. MEGA ...

Dragon Quest XI come Monster Hunter World? Square Enix punta al grande successo in occidente : Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta sarà disponibile su PS4 e PC a partire dal 4 settembre e potrebbe rappresentare un capitolo di svolta per la famosa serie JRPG targata Square Enix. Nei piani della compagnia Questo titolo potrebbe, infatti, seguire la strada tracciata da Monster Hunter World ampliando notevolmente il pubblico di appassionati, soprattutto in occidente.Questo è ciò che traspare dalle parole di Neal Pabon, manager of product ...

Costume di Chun Li in Monster Hunter World : uscita - video e novità sui crossover : Monster Hunter World ha offerto sicuramente un'esperienza eccellente sotto tutti i punti di vista. L'abbiamo sottolineato anche durante la nostra recensione. Arrivati a questo punto la community sta ancora inseguendo gli infiniti contenuti all'interno del gioco. Oltre a sfidare i mostri a guadagnare tonnellate di attrezzature da collezionare, il gioco è stato anche un sogno diventato realtà per i fan dei crossover di Capcom. Pelli speciali, ...

Monster Hunter World si aggiorna su PS4 e Xbox One : arriva Deviljho : L'apprezzato Monster Hunter World, titolo del quale vi offriamo la nostra guida aggiornata, ha da poco ricevuto un nuovo update per le versioni PS4 e Xbox One. Grazie all'aggiornamento pubblicato da Capcom, 2.00 per Playstation 4 e 2.0.0.0 per Xbox One, è stato finalmente introdotto l'insaziabile Deviljho. Come riporta Gematsu, dove è possibile visionare il changelog completo, l'update include anche vari aggiustamenti al bilanciamento delle armi ...

Monster Hunter World domina la classifica USA : Il gruppo NPD ha pubblicato i suoi dati relativi al mese di febbraio 2018. L'analista Mat Piscatella ha dipinto il quadro dell'industria dei giochi degli Stati Uniti per il ​​mese scorso.Prima di tutto, come segnala Dualshockers, PS4 è stata la console che ha venduto di più durante il mese, dimostrandosi anche la piattaforma più venduta per i primi due mesi dell'anno. Dato che Switch era in vetta a gennaio, questo significa che la ...

Monster Hunter World cambia il 22 marzo : arriva Deviljho - tutti i bilanciamenti delle armi : Il 22 marzo arriverà un corposo aggiornamento per Monster Hunter World su PS4 (2.00) e Xbox One (2.0.0.0). Su PlayStation 4 peserà circa 610 MB, su Xbox One 600 MB. Le novità sono davvero tantissime, partiamo dalla più importante: l'aggiunta del terribile Deviljho, un mostro sempre alla ricerca di una preda a causa del suo metabolismo accelerato: ci saranno anche le armi del Deviljho insieme ai set di armatura Vangis a e ß. Saranno ...

Monster Hunter World : ecco quando arriverà il Deviljho : Capcom aveva promesso interessanti novità per il suo Monster Hunter World in arrivo oggi. Ebbene il gioco, del quale vi offriamo la nostra guida, vedrà l'arrivo dell'insaziabile Deviljho a breve.Come riporta Gamingbolt, Capcom ha confermato a Famitsu che il famoso mostro arriverà il prossimo 22 marzo nel mondo di Monster Hunter World. Inoltre, sono state fornite altre informazioni sull'aggiornamento di primavera che, tra le tante cose, vedrà un ...

Monster Hunter World : la diretta streaming! : A fine della notizia potete trovare la trasmissione in diretta , giapponese, che Capcom ha organizzato per parlare delle novità in arrivo per Monster Hunter World previste per la primavera del 2018. ...

Monster Hunter World : arrivano i contenuti tratti dal franchise Devil May Cry : Dopo gli eventi speciali che hanno introdotto in Monster Hunter: World alcuni contenuti di Street Fighter e di Horizon Zero Dawn, Capcom ha recentemente annunciato una nuova collaborazione con uno degli altri storici franchise del publisher giapponese, la serie di videogiochi Devil May Cry.Come riporta Polygon, Capcom ha pubblicato oggi un video con il quale presenta i contenuti in arrivo in Monster Hunter: World di Devil May Cry, che ...