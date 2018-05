Mondo ' alieno' | all' Ikea un robot fa i colloqui per assumere personale umano

Blastingnews

(Di martedì 1 maggio 2018) Paradossi della nostra epoca. Oggi #1 maggio si celebra la festa del lavoro VIDEO. Ma quale lavoro si celebra? Quello che manca, è precario o al ribasso, svolto magari dal caporalato della 'gig economy', o dai #al posto degli uomini? In questo clima ibrido e di passaggio, l'ultima frontiera in unche cambia drasticamente è che a selezionare candidati ora ci pensa un'intelligenza artificiale. Per accedere, forse, a un impiego, bisogna superare un serratoo gestito da uncapace di elaborare in tempi ultrarapidi una mole impressionante di dati e che sa tutto del candidato, o almeno tutto ciò che gli occorre sapere. Succede all'#, multinazionale svedese del mobile che in alcuni paesi a cominciare dalla Russia ha assunto un'esaminatrice tecnologica chiamata Vera per reclutare. Una novita' che per ora in Italia ancora non c'è. ...