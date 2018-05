Monaco | Cecchinato elimina Fognini

Tennis - Marco Cecchinato inarrestabile! Vince il derby con Fabio Fognini e vola al 2° turno a Monaco di Baviera : Chi fermerà Marco Cecchinato? Non ci è riuscito neppure Fabio Fognini, che ha ceduto il passo al connazionale oggi nel primo turno del torneo ATP 250 di Monaco: sulla terra battuta bavarese il fresco vincitore del torneo di Budapest, in tabellone principale grazie allo special exempt, ha battuto in rimonta il numero 5 del seeding in un’ora e 50 minuti di gioco con il punteggio di 5-7 6-3 6-2. Al secondo turno ad attenderlo c’è il ...