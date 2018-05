Molise e Friuli : il fallimento della politica : Compito della politica dovrebbe essere innanzitutto quello di fortificare il consenso della gente ed infondere fiducia. Ma ormai sempre meno persone decidono di esercitare il diritto al voto. Il ...

SONDAGGI REGIONALI Molise E FRIULI VENEZIA GIULIA/ Toma avanti su M5s - incognita ‘frattura’ Berlusconi-Salvini : SONDAGGI Politici, risultati Elezioni REGIONALI MOLISE e FRIULI VENEZIA GIULIA: intenzioni di voto, il centrodestra in vantaggio ma c'è incognita frattura Salvini-Berlusconi. Toma davanti(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 16:49:00 GMT)

Lega e M5s vogliono vedere prima chi vincerà le elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia : No o governissimi e ad esecutivi con il Pd "e se il 22 si vince il governo lo facciamo in un quarto d'ora". Salvini tiene il punto. Bocciando la proposta di Calenda di un esecutivo di transizione e sottolineando che uno snodo fondamentale per uscire dall'impasse sarà il voto in Molise e Friuli. L'attesa nel centrodestra è sulle mosse del Quirinale che da tempo ha fatto trapelare la necessità di ...

Sondaggi Regionali Molise e Friuli Venezia Giulia/ Centrodestra vs M5s : Toma e Fedriga in vantaggio : Sondaggi elettorali politici, nuovo Governo: Regionali Molise e Friuli Venezia Giulia, scontro Centrodestra e M5s. In vantaggio Toma e Fedriga, il Centrosinistra insegue..(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 18:08:00 GMT)

Lega e M5s vogliono vedere prima chi vincerà le elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia : No o governissimi e ad esecutivi con il Pd "e se il 22 si vince il governo lo facciamo in un quarto d'ora". Salvini tiene il punto. Bocciando la proposta di Calenda di un esecutivo di transizione e sottolineando che uno snodo fondamentale per uscire dall'impasse sarà il voto in Molise e Friuli. L'attesa nel centrodestra è sulle mosse del Quirinale che da tempo ha fatto trapelare la necessità di ...

Salvini sicuro : 'se vinciamo in Molise e Friuli in 15 giorni facciamo il governo' : 'Se vuole il Pd ci vada' la risposta del leader della Lega al candidato premier del M5s. 'Il Partito Democratico è alternativo a Lega e 5 Stelle ma non rifiutiamo nessun confronto' chiarisce Ettore ...

Lega e M5s vogliono vedere prima chi vincerà le elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia : No o governissimi e ad esecutivi con il Pd 'e se il 22 si vince il governo lo facciamo in un quarto d'ora'. Salvini tiene il punto. Bocciando la proposta di Calenda di un esecutivo di transizione e ...

Lega e M5s vogliono vedere prima chi vincerà le elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia : No o governissimi e ad esecutivi con il Pd "e se il 22 si vince il governo lo facciamo in un quarto d'ora". Salvini tiene il punto. Bocciando la proposta di Calenda di un esecutivo di transizione e sottolineando che uno snodo fondamentale per uscire dall'impasse sarà il voto in Molise e Friuli. L'attesa nel centrodestra è sulle mosse del Quirinale che da tempo ha fatto trapelare la necessità di ...

SALVINI CONTRO CALENDA E DI MAIO/ “Vinciamo Friuli e Molise? Governo in 15 giorni”. Pd “assurdo attendere” : Governo, SALVINI CONTRO Di MAIO e CALENDA: "mai col Pd e il M5s rispetti il voto". Leader Lega striglia Centrodestra, accordo con grillini più lontano. "Se vinciamo in Molise"...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 18:10:00 GMT)

Elezioni - si torna a votare : urne aperte in Molise e in Friuli Venezia Giulia : Gli italiani tornano alle urne ad Aprile: no, non per le Elezioni politiche (se anche in Parlamento non si dovesse trovare una maggioranza per sostenere un Governo occorrerà comunque tempo per indire nuove Elezioni) ma ...

Salvini : “Governo in quindici giorni se vincole elezioni regionali in Molise e in Friuli” : Salvini: “Governo in quindici giorni se vincole elezioni regionali in Molise e in Friuli” “Sia chiaro a tutti, anche alle orecchie di chi non vuole intendere,che se vinciamo in Friuli e in Molise nel giro di 15 giorni sifa il governo”, avverte il leader della Lega. E al ministro Calenda che apriva a un governo […]

Matteo Salvini : "Con vittoria in Molise e Friuli governo in 15 giorni" : Matteo Salvini adesso fissa la road map che potrebbe portare alla formazione del nuovo governo. Le trattative e gli scenari per l'esecutivo che verrà passeranno probabilmente dalle elezioni regionali ...

Governo - Salvini in Molise : “Se vinciamo qui e in Friuli chi deve capire capisce. Esecutivo in 15 giorni” : “Sia chiaro a tutti, anche alle orecchie di chi non vuole intendere, che se vinciamo in Friuli e in Molise nel giro di 15 giorni si fa il Governo”. Lo ha detto, tra gli applausi della piazza, il leader della Lega, Matteo Salvini, nella tappa di Montenero di Bisaccia del suo tour elettorale in Molise. “Il voto in Molise – ha detto Salvini – è importante per i molisani, ma è chiaro che se il Molise domenica, il Friuli ...

Salvini : "Governo in quindici giorni se vincole elezioni regionali in Molise e in Friuli" : "Sia chiaro a tutti, anche alle orecchie di chi non vuole intendere,che se vinciamo in Friuli e in Molise nel giro di 15 giorni sifa il governo", avverte il leader della Lega. E al ministro Calenda che apriva a un governo di tutti con il Pd sbatte la porta. Segnale anche al capo politico di M5s