"Da quello che abbiamo visto dalla sua esposizione, il primo ministro (israeliano) Netanyahu non ha messo in dubbio l'adempimento dell'Iran" all'accordo sul nucleare, perché quest'ultimo "non è basato su buona fede o fiducia, ma su impegni concreti, meccanismi di verifica e una rigido monitoraggio dei fatti" che certificano come "l'Iran rispetti pienamente i patti". Lo ha affermato in una nota l'alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini.(Di martedì 1 maggio 2018)

