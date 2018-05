Milano | treni cancellati senza preavviso La maratona per tornare a casa

Milano - Trenord - sfida sulla qualità dei treni tra i politici pendolari : «Puntuali»«Disastrosi» : Il servizio ferroviario regionale è su standard accettabili in fatto di puntualità, pulizia e sicurezza? La proposta-provocazione del Corriere , lanciata nel fondo di ieri , in sintesi: «Cari politici ...

Scheletro in ex deposito treni a Milano : 15.03 Uno Scheletro è stato trovato a Milano, all'interno di un ex deposito ferroviario. Una donna senza fissa dimora lo ha visto mentre si aggirava nell'edificio alla ricerca di un riparo. Lo Scheletro era avvolto in una coperta, le ossa leggermente disassemblate e c'erano tracce di un vecchio incendio. Accanto ai resti, il documento di identità di un uomo scomparso nel 1991. Sul ritrovamento indaga la Polizia ed esami sono in corso, per ...

Milano - Claudia Terzi : «Sconti pendolari - prima tocca ai treni poi alle autostrade» : così dura la vita del pendolare lombardo - in treno o in auto, poco importa - da meritare un premio economico. Sarà una delle prime azioni della giunta Fontana: un voucher destinato a chi si muove per ...

Allarme bomba a Milano - nel caos treni e metro : "Ticchettio in un cestino" : Attimi di tensione all'interno della stazione di Sesto Fs, a Sesto San Giovanni (Milano), chiusa per un Allarme bomba. Come riporta MilanoToday...

Milano - ancora sassi contro i treni : ferito un ferroviere alla testa : Due episodi di vandalismo a breve distanza, un macchinista ferito e un vetro sfondato. La paura di gesti di emulazione. Di nuovo sassaiole contro i treni, nella stessa zona in cui si è verificato ...

Milano - sciopero Trenord : si fermano il 100 per cento dei treni. Pendolari infuriati : Non viaggia dalle 9 di questa mattina il 100% dei treni di Trenord, con servizi di autobus sostitutivi tra le stazioni di Milano Cadorna e Bellinzona , Svizzera, e il terminal dell'aeroporto di ...

Sciopero a Milano : Trenord - fermi 100% dei treni - bus per Malpensa : Mezzi pubblici a rischio domani a Roma per gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb.

Milano - sciopero Trenord : si fermano il 100 per cento dei treni. Pendolari infuriati : Non viaggia dalle 9 di questa mattina il 100% dei treni di Trenord, con servizi di autobus sostitutivi tra le stazioni di Milano Cadorna e Bellinzona , Svizzera, e il terminal dell'aeroporto di ...

Sciopero Trenord a Milano - "fermo il 100% dei treni". Autobus per Malpensa : Non viaggia dalle 9 di questa mattina il 100% dei treni di Trenord, con servizi di Autobus sostitutivi tra le stazioni di Milano Cadorna e Bellinzona (Svizzera) e il terminal dell'aeroporto di...

Bagni ko sulla Milano-Verona : i treni fanno il pipì-stop a richiesta : Bagni ko sulla Milano-Verona: i treni fanno il pipì-stop a richiesta I servizi sono impraticabili e Trenord fa soste straordinarie. Ma si accumulano ritardi e rabbia. Continua a leggere

Bagni ko sulla Milano-Verona : i treni fanno il pipì-stop a richiesta : "Se ha bisogno, fermo il treno alla prima stazione e la faccio andare in toilette. Abbiamo l'autorizzazione di Trenord ". E' così che, nella civilissima Lombardia , sulla tratta Verona-Milano , il ...

Milano - sciopero dei treni mercoledì 21 marzo : tutte le informazioni : treni a rischio mercoledì 21 in Lombardia. Potrebbe essere una nuova giornata complicata per i pendolari. Dopo lo sciopero dell'8 marzo è in arrivo una nuova protesta, indetta...

Milano - rinnovo dei treni per i pendolari. La Lombardia perde la corsa tra regioni : Le mire di Ferrovie dello Stato. La posizione netta del neogovernatore Attilio Fontana. E i pendolari lombardi che nel frattempo viaggiano su carrozze trentennali. Torna ad aprirsi la discussione ...

Milano - treni ed eserti : «Più organizzazione e concorrenza per la parità tra locali e veloci» : I Marco Ponti n gergo si chiamano «conflitti». Sono tutte le situazioni in cui il transito di un treno produce effetti , negativi, sulla marcia di un altro. Nei conflitti c'è chi prevale e chi ...