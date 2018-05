Milano | tornano le toghe e staff per l' accoglienza «La laurea è una festa»

Milano - conti in positivo per la società Expo. Tornano ai soci oltre 33 milioni di euro : Gianni Confalonieri Se non accadranno fatti imprevisti, la società Expo, a conclusione del procedimento di liquidazione, restituirà ai suoi soci 33,7 milioni di euro . È quanto si evince dal ...

Tornano Miart e Design Milano "caput mundi" sfida i record del 2017 : L'anno scorso hanno raccolto insieme oltre 550mila visitatori in città nel mese di aprile, turisti in arrivo da tutto il globo. Dal 13 al 15 torna Miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea, edizione numero 23. Come in una staffetta, dal 17 al 22 aprile il testimone passa al Salone del Mobile e al suo fuorisalone con installazioni, mostre ed eventi sparsi tra i distretti del Design, da Brera a zona Tortona, 5Vie, Lambrate, ...

I Marlene Kunz tornano a Milano per un duplice appuntamento live : Giovedì 31 Maggio arriva “IL DOPPIO”, un evento speciale in compagnia dei Marlene Kuntz che tornano finalmente a milano per un duplice e imperdibile appuntamento live presso i Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16. Il celebre gruppo alternative rock arriva nel capoluogo lombardo con il suo primo concerto del 2018 in un club. Un evento esclusivo che vedrà nella stessa serata due set estremamente diversi tra loro, il primo in acustico, al piano ...

Tornano a Milano i Green Fashion Awards : 'Vorremmo essere una bussola in questo lanciando linee guida su sostenibilità di prodotto, ma anche sociale, e sull'economia circolare del nostro sistema', ha aggiunto Capasa. Valori che soprattutto ...

Tornano i Telegatti : l'evento a Milano : Dalla fiera Tempo di Libri , una notizia che farà piacere ai molti nostalgici della televisione italiana: Tornano i Telegatti . La premiazione, come spiegato da Adnkronos, si svolgerà a Milano a metà ...

Smog Milano : i livelli di PM10 tornano sotto la soglia di guardia : tornano sotto la soglia di guardia, dopo l’impennata di venerdì, le concentrazioni di PM10 nella città di Milano. Le centraline Arpa hanno rilevato ieri valori pari a 43 mg/mc a Città Studi, 49 in via Senato e 43 al Verziere. A Pioltello 49 mg/mc. L'articolo Smog Milano: i livelli di PM10 tornano sotto la soglia di guardia sembra essere il primo su Meteo Web.

Milano. Comune : tornano i corsi di formazione gratuiti e i tirocini : Fabbricazione digitale, Web design, Agrifood, ricezione e ristorazione, sartoria del riuso, videomaking. tornano i corsi di formazione gratuiti e i

I 5 Seconds of Summer tornano in Italia : annunciato un concerto a Milano : Belle, bellissime notizie per i fan dei 5 Seconds Of Summer! Dopo l’annuncio dell’uscita della nuova canzone “Want You Back”, la band australiana ha svelato le date del tour mondiale 2018. Ovviamente tra i paesi in calendario non potava mancare l’Italia. I 5 Seconds of Summer torneranno a trovarci il 29 marzo per un concerto al Fabrique di Milano. // 5 S O S // Un post condiviso da 5 Seconds of Summer (@5sos) ...