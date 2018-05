Milano | primo maggio | ricordo | denuncia e festa Due cortei e Stelle al merito

Il primo Mi Store italiano dovrebbe essere inaugurato il 26 maggio a Milano : Secondo fonti molto vicine al produttore cinese, Xiaomi dovrebbe inaugurare il primo Mi Store italiano il 26 maggio a Milano, pochi giorni dopo l'apertura del primo Store francese. L'articolo Il primo Mi Store italiano dovrebbe essere inaugurato il 26 maggio a Milano proviene da TuttoAndroid.

Diretta / Olimpia Milano Pesaro (risultato live 16-18) streaming video e tv : fine primo quarto (basket) : Diretta Olimpia Milano Pesaro, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Testa-coda del campionato di Serie A1: la EA7 punta il primo posto, la Vuelle si deve salvare(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 17:12:00 GMT)

Milano : primo torneo di scacchi in memoria di Franco Rindone (2) : (AdnKronos) - Il pomeriggio, dalle 14 alle 19, si terrà il ‘torneo Blitz di scacchi Città di Milano – memorial Franco Rindone’, riservato a tutti i giocatori in possesso di tessera ordinaria/agonistica/Juniores FSI valida per l’anno in corso. La manifestazione è valida per variazioni Elo Blitz Fide.

Milano : primo torneo di scacchi in memoria di Franco Rindone : Milano, 28 apr. (AdnKronos) - Si terrà domenica 6 maggio, al Castello Sforzesco, una giornata dedicata agli scacchi, che si chiuderà con il primo torneo della Città di Milano, in memoria di Franco Rindone, il ciclista di 52 anni, papà di due bambini, che perse la vita il 7 luglio scorso in piazza Re

A Milano debutta "Sanremo Musical" - il primo spettacolo musicale dedicato al Festival nato al Casinò foto : Sono previsti due spettacoli sul Roof Garden del Casinò: il primo il 23 giugno, il secondo il 22 settembre, per gli ospiti della Casa da Gioco. Un progetto anche ambizioso che risponde alla grande "...

Fashion Film Festival Milano 2018 : svelato il nome del primo giurato : Ha un background che spazia dal mondo dell'arte, alla pittura fino alla scultura, inoltre è stata bassista e front-woman di una band art-rock prima di trasferirsi a Los Angeles per occuparsi di ...

Milano Citylife - svelato il nido delle farfalle : il primo asilo in legno è sotto i grattacieli : Al civico 8 - l'unico della nuova via Stratos che taglia il parco di Citylife , il motivo dell'8 è da decifrare tra i misteri degli uffici comunali, - c'è già qualche coppia di genitori che prova a ...

A Milano primo festival delle serie tv : Il FeST vuole raccontare le serie attraverso protagonisti , ideatori, sceneggiatori, produttori, attori, ed esperti, con il supporto dei servizi di streaming e delle emittenti TV che le offrono ...

Mobilità : parte a Milano il primo car sharing di comunità in Europa : UPTOWN sarà il primo insediamento residenziale in Europa con un servizio privato di car sharing per i residenti che avranno a disposizione una flotta di auto elettriche a loro riservate. L’auto elettrica prescelta è il nuovo modello D2 di Share’ngo, che offre tutto quello di cui avranno bisogno i residenti ad Uptown per muoversi in città: 2 posti, 80Kmh, autonomia estesa a 180Km, brillanti e facili da guidare con ingresso libero in Area C e ...

Air Italy annuncia il primo volo diretto Milano - Mumbai : Continua il piano d'espansione di Air Italy , c ompagnia aerea italiana con sede a Olbia nata dalla fusione fra Meridiana fly e Air Italy . Il vettore aereo ha annunciato il primo volo non-stop Milano ...

L'arcivescovo di Milano : don Primo ci dia coraggio : La visita a Bozzolo e la messa ricordando e celebrando il messaggio di Mazzolari 'Lui esempio di chi si fa avanti, noi troppo spesso siamo ancorati alla paura'