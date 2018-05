Milano | donna 53enne si ammala di cancro e viene licenziata

Milano - donna ammalata di tumore licenziata dal Piccolo Cottolengo : “Io - via dopo 33 anni” : Milano, donna ammalata di tumore licenziata dal Piccolo Cottolengo: “Io, via dopo 33 anni” Non ci sta e alza la voce la 53enne ausiliaria socio-assistenziale che, nonostante la malattia, è stata ritenuta idonea a proseguire il lavoro seppure con qualche restrizione: “Vengo messa alla porta da un’istituzione che si dice religiosa” dice. Continua a leggere

Milano - trentenne africano litiga con una anziana donna e la colpisce con una bottigliata : Una anziana donna è stata colpita alla testa con una bottiglia di vetro da un uomo di 34 anni, della Sierra Leone. L'uomo aveva discusso con la donna poco prima in piazza San Marco nel centro di ...

Incendio in appartamento a Milano - donna morta carbonizzata : Incendio in appartamento a Milano, donna morta carbonizzata Una sigaretta lasciata accesa potrebbe essere la causa scatenante delle fiamme divampate nella notte. La vittima è una ultraottantenne ed è stata trovata carbonizzata dai vigili del fuoco Parole chiave: ...

Milano - donna di 55 anni mette ko il giovane rapinatore con una testata : Bersaglio sbagliato per lo scippatore che ha tentato una rapina in pieno giorno dopo aver puntato una donna che sembrava un bersaglio facile. Sembrava. Un 29enne marocchino , che aveva seguito fin ...

Incendio in appartamento a Milano - donna morta carbonizzata - : Una sigaretta lasciata accesa potrebbe essere la causa scatenante delle fiamme divampate nella notte. La vittima è una ultraottantenne ed è stata trovata carbonizzata dai vigili del fuoco

Milano - incendio in un appartamento : morta una donna. «Il rogo partito da una sigaretta accesa» : Un incendio divampato in un appartamento ieri sera ha causato la morte di una donna a Milano, in zona Naviglio Grande. La vittima è un'anziana e il rogo si sarebbe originato, poco...

Milano. Incendio in via Rossi 10 morta donna di 81 anni : E’ morta carbonizzata una donna di 81 anni. La pensionata è deceduta nel suo appartamento in via Rossi 10, a

Milano - donna muore carbonizzata nel suo appartamento in fiamme : Una donna ultraottantenne è morta carbonizzata all'interno del proprio appartamento in via Ernesto Rossi 10, a Milano. L'incendio è divampato poco dopo le 21 ma solo in tarda serata è stato scoperto ...

Milano - rogo in casa : morta donna 80enne : 0.26 Una ultraottantenne è morta carbonizzata nel proprio appartamento in via Rossi 10, a Milano.Il rogo è divampato poco dopo le 21 ma solo in tarda serata è stato scoperto il corpo dell'anziana L'abitazione si trova al primo piano dello stabile in zona Naviglio grande, Al momento non sembra ci siano problemi Di stabilità del condominio né si registrano altri feriti. Le cause del rogo sono ancora da chiarire ma una prima analisi dei vigili ...