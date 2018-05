Milan | il sogno per l’attacco resta Belotti

Calciomercato Milan - la richiesta di Gattuso : ecco il ‘sogno’ per l’attacco : Calciomercato Milan – Il Milan sta per concludere la stagione, l’obiettivo è quello di conquistare la qualificazione in Europa League, campionato da considerare comunque deludente. Nel frattempo la dirigenza pensa alla prossima stagione, l’obiettivo è rinforzare la squadra da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Gattuso non ha posto al club paletti in chiave Calciomercato nel momento del rinnovo, ma ha effettuato una sola ...

Milan-Benevento 0-1 : per Gattuso si allontana il sogno dell’Europa La classifica : Dopo il rocambolesco 2-2 dell’andata i campani, pur con un piede in B, fanno di nuovo punti contro i rossoneri: espugnano San Siro con la loro prima vittoria esterna in A

The Match - Roma vs Milano. Sallusti : “Roma ha bisogno di un dittatore”. Fuksas : “Tangentopoli è figlia di Milano” : Milano e Roma, due città in eterna competizione. A ‘The Match‘, stasera, 20 aprile alle 23.30 su Nove, il milanese di adozione Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, e l’archistar Massimiliano Fuksas, Romano, discutono sul primato fra le due città. “La vera Capitale d’Italia qual è, ancora Roma o Milano?”, chiede il giornalista Andrea Scanzi. “Purtroppo ancora Roma – risponde Sallusti – perché dove c’è il re c’è ...

LIVE Pagelle Milan-Napoli in DIRETTA : scoglio San Siro per il sogno scudetto degli azzurri - Gattuso vuole l’Europa : Buon pomeriggio e bentrovati con le Pagelle LIVE del match tra Milan e Napoli, valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. La rincorsa del Napoli allo scudetto passa attraverso una vittoria a San Siro. Sarri e i suoi ragazzi sanno di giocarsi oggi, domenica 15 aprile, una delle ultime chance di tenersi in scia della Juventus prima dello scontro diretto che potrebbe davvero decidere le sorti del campionato. Ma di fronte ...

Il sogno di Martin Luther King in mostra a Milano : ... che si propone di raccontare la storia attraverso la fotografia, nonché l'evoluzione dell'arte del reportage, valorizzando il patrimonio di archivi fotografici pubblici e privati di tutto il mondo. ...

Icardi e i 100 gol con l'Inter : "I più belli contro Juve e Milan. Sogno la Champions" : Mauro Icardi dopo la tripletta nel derby d'andata. Getty Uno, cento e centotre. Ci perdoni Pirandello per il prestito e la libera interpretazione, ma i numeri di Mauro Icardi non possono non meritare ...

Dalla Nigeria a Milano col suo bambino : "Su quel barcone ho visto la morte - oggi sono felice e sogno un futuro" : E' la storia di Olivia, una ragazza Nigeriana arrivata a Milano con il suo bambino e che oggi qui sogna un futuro. E' ospite della struttura di accoglienza Faro in città da ottobre 2017 insieme al suo piccolino Abordance. I due sono...

Milan - test confortante per Conti 'Sto bene - sogno il ritorno nel derby' : 'CLUB MI E' STATO VICINO' - L'esterno rossonero cerca la migliore condizione dopo la rottura del legamento crociato riportata a settembre e, ai microfoni di Premium Sport, spiega: 'In questi sei mesi ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Aliona Savchenko e Bruno Massot favoriti nel corto - inizia il sogno di Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek : La giornata di domani segnerà l’inizio dei Campionati Mondiali di Milano, in programma all’Agorà del capoluogo lombardo fino al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina d’Ampezzo e, più di recente, nel 2010 a Torino. Nella prova delle coppie d’artistico, i grandi favoriti per il successo ...

Montella : 'Con il Milan ho commesso degli errori - ma bisognava aspettare. La Nazionale? Un sogno' : Lo ha detto Vincenzo Montella , tecnico del Siviglia, intervenendo a Radio Anch'io lo Sport su Radiouno. L'ex allenatore del Milan ha aggiunto: " Battere Mourinho è stata un'emozione unica. Il portoghese è una persona speciale che stimo molto: con me è stato carino " Video - La fame di ...

Ciclismo - Elia Viviani : “La Milano-Sanremo è il mio sogno. E’ venuto il momento di realizzarlo” : Mancano ormai due giorni alla Milano-Sanremo 2018, prima Classica Monumento della stagione ciclistica. Una corsa snervante, 300 chilometri che conducono dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, per l’unica delle cinque grandi Classiche che sorride ai velocisti. In Italia il successo manca dal 2006, quando Filippo Pozzato riuscì ad anticipare il gruppo per imporsi davanti ad Alessandro Petacchi e Luca Paolini in un podio tutto ...

Milan - il sogno Champions ed un possibile colpaccio di mercato Video : Obiettivo Champions League per il #Milan. Ciò che all'inizio dell'anno sembrava utopia, oggi è realta': la squadra allenata da Rino Gattuso 'vede' ad occhio nudo l'Europa che conta e, sebbene ci sia consapevolezza che non sara' una missione semplice alla luce di uno svantaggio da recuperare e di una concorrenza agguerrita [Video], l'impressione è che i rossoneri proveranno fino in fondo a giocare le proprie carte. Per come si erano messe le ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Aliona Savchenko e Bruno Massot grandi favoriti nelle coppie d’artistico - sogno azzurro per il podio : L’anno in corso è stato naturalmente caratterizzato dai Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018, ma per gli appassionati di Pattinaggio di figura sarà anche quello dei Campionati Mondiali di Milano, in programma all’Agorà del capoluogo lombardo dal 19 al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina ...

Milan - squadra da sogno per il 2018/2019? Ecco la probabile formazione titolare Video : Il #Milan sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di #Calciomercato estivo. Uno dei principali obiettivi del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli è l'acquisto di un centrocampista di qualita' da regalare a Gattuso. La sfida con l'Arsenal ha evidenziato che Kessié non basta per la mediana rossonera. Con ogni probabilita', dunque, in estate ci sara' un vero e proprio restyling del pacchetto dei mediani; stando a quanto ...