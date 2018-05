Mi sono rotto il c***o che Viva il Lavoro! Ma senza diritti Lo Stato Sociale

Concertone apre lo Stato Sociale - l'attacco a Casellati : «Mi sono rotto il c...» Foto : Il cantante dello Stato Sociale, che con Ambra Angiolini accompagna la maratona musicale dedicata ai lavoratori, era Stato censurato l’anno scorso per aver pronunciato la stessa parolaccia

Salvini e Di Maio filo interrotto. Salvini critica Di Maio - ma aggiunge : "Se smette di polemizzare - io sono pronto" (di G. Cerami) : Il filo diretto via telefono tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si è interrotto dopo cinquanta giorni di contatti quasi quotidiani. Le parole del leader leghista riassumono il suo pensiero del capo grillino: "Amoreggiare con Renzi e con il Pd pur di andare al potere mi sembra irrispettoso nei confronti degli italiani e dei propri elettori".Solo gli emissari di uno e dell'altro nel pomeriggio si sono sentiti per capire quanto il capo ...

Mafia - Massimo Giletti sbotta in diretta : "Mi sono rotto le palle" : Continua la campagna di Massimo Giletti a difesa degli imprenditori del Sud che si oppongono alla Mafia e alla 'Ndrangheta. Nel suo programma andato in onda su La7, Non è l'Arena, il conduttore ha espresso una dura presa di posizione contro un "Paese che fa finta di nulla" e che non difende chi si ribella alle imposizioni mafiose.Verso la fine della puntata, dopo aver raccontato alcune storie, soprattutto di chi ha deciso di alzare la testa ...

Governo - Casellati da Mattarella/ Berlusconi “mi sono rotto di M5s”; ko asse Salvini-Di Maio - incarico a Fico? : Governo, Casellati da Mattarella: Berlusconi chiude ogni accordo, "mi sono rotto del M5s". Ronzulli, "chiusa pratica con 5Stelle". Salta accordo Di Maio-Salvini, incarico a Fico col Pd?(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:38:00 GMT)

“Mi sono rotto il ginocchio e… sono diventato gay!”. L’incredibile storia di un ragazzo che - da un giorno all’altro - ha lasciato la fidanzata per correre dietro agli uomini. La sua ricostruzione - allucinante - ha lasciato gli utenti a bocca aperta : Un infortunio è pur sempre un infortunio e non andrebbe mai sottovalutato, nemmeno quelli più banali. Le conseguenze alle volte potrebbero essere imprevedibili e andare a toccare capisaldi della vostra vita che fino a quel momento non vi era mai passato in testa di mettere in discussione. Leggere per credere la storia di un ragazzo inglese di 23 anni che si è fatto male in maniera apparentemente poco pericolosa. Uno scontro mentre guidava ...

Freccia Vallone 2018 - le speranze degli italiani : Diego Ulissi per il riscatto a Huy - Gasparotto e Nibali ci possono provare : La Freccia Vallone, che si disputerà nella giornata di domani, dà continuità al trittico delle Ardenne che domenica si concluderà con la Liegi-Bastogne-Liegi, quarta classica Monumento della stagione e ultimo appuntamento di una primavera che fino ad ora ha regalato gare appassionanti e tante emozioni. La corsa belga si concluderà sul Muro di Huy, oltre un chilometro con una pendenza media in doppia cifra e punte massime oltre il 25%. Gli ...

Amici - Zic si scatena contro Zerbi : "Mi sono rotto i cog... - vaff...." : Una lite furibonda. E scoppia la polemica ad Amici . Protagonisti il cantante Zic , membro della squadra bianca del talent, e il Rudy Zerbi . Quest'ultimo ha mandato un videomessaggio in cui ha ...

In The Walking Dead 8 Rick e Negan si sono picchiati davvero : naso rotto per Jeffrey Dean Morgan : Nelle ultime settimane si è parlato degli "scarsi" effetti speciali in The Walking Dead 8 ma, a quanto pare, quello che si risparmia in attrezzature e location, lo si guadagna in azione. Rick e Negan si sono picchiati davvero nel famoso corpo a corpo del midseason finale dello scorso dicembre. A raccontare l'episodio è lo stesso Jeffrey Dean Morgan alias Negan. Sembra che i due siano davvero stati pericolosamente vicini tanto che, l'ennesimo ...

Strani boati in cielo - psicosi esplosione in Lombardia. Ma sono due caccia che hanno rotto il muro del suono : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate. A Bergamo evacuate scuole e il tribunale. L'allarme si diffonde in un raggio di circa 50...

“sono responsabile” - parla Zuckerberg. Facebook è nella bufera per il “data-gate”. Si attendevano da ore le parole del fondatore del social - finalmente ora ha rotto il silenzio per spiegare tutto : Non si aspettava altro in queste ore e finalmente il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti dal suo social e venduti (o rubati). “Abbiamo fatto degli errori, c’è ancora molto da fare”, scrive sulla sua pagina personale. “Abbiamo la responsabilità di proteggere le vostre informazioni, abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati e se non lo ...