Mi parli piano di Emma Marrone | testo e significato | il brano racconta la complessità

EMMA MARRONE - SCHERZO LE IENE/ Video : dalla risate a Mi parli piano - tutto pronto per il nuovo singolo : EMMA MARRONE, SCHERZO Le IENE: Video. La cantante difende delle persone in difficoltà, ma la rabbia si trasforma presto in amore e ringraziamento a Nadia Toffa.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:25:00 GMT)

Emma presenta Mi parli piano su Canale5 - nuovo singolo da Essere qui : video e testo : Emma presenta Mi parli piano su Canale5, già designato come nuovo singolo da Essere qui. L'artista è stata tra gli ospiti dell'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, nella quale ha cantato nella corale con la squadra bianca in Amami e Calore. La presentazione del nuovo singolo è arrivata alla fine del programma, che per l'ennesima volta non ha fatto registrare eliminati. Il brano sarà in radio dal 4 maggio, ma Emma ne ha voluto ...

Mi parli piano - Emma | Testo - Audio - MP3 : Canzone Emma, Mi parli piano: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Emma è Mi parli piano: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Dopo L’isola e Effetto Domino, Mi parli piano è il nuovo singolo di Emma Marrone in radio dal 4 maggio 2018. Amore, Amicizia, Affetti. Una canzone sulla complessità […]