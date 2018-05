Meteo | maggio inizia col maltempo | tornano pioggia e freddo

Sardegna Estesa Allerta Meteo Arancione – 2 Maggio 2018 : Il centro funzionale regionale Sardegna, ha emesso un avviso di criticità moderato valido dalle ore 14:00 di martedì 01/05/2018 e sino alle ore 23:59 di mercoledì 02/05/2018. La criticità riguarda il rischio IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO e IDRAULICO sulle zone di Allerta: Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso, Gallura, Logudoro Si possono verificare: Danni diffusi e allagamenti a singoli edifici […]

Toscana Allerta Meteo 1-2 Maggio 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Idrogeologico PIOGGIA: dal pomeriggio di oggi, martedì, e fino alla mattina di domani, mercoledì, piogge su gran parte della regione generalmente di debole o al più di moderata intensità. In serata e nella notte possibilità di precipitazioni più intense sulla costa e zone […]

Inizio maggio funestato dal maltempo : allerta Meteo per forti piogge : Per le giornate del 1° e 2 maggio sono previste precipitazioni diffuse che interesseranno l'intera Sardegna. Nella mattina del primo maggio i fenomeni saranno inizialmente deboli; a partire dall'...

Le previsioni Meteo per domani - mercoledì 2 maggio : Guardate fuori dalla finestra: domani sarà peggio The post Le previsioni meteo per domani, mercoledì 2 maggio appeared first on Il Post.

Allerta Meteo Lazio : codice giallo per temporali da domani 1 maggio : ”Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dal primo mattino di domani, martedì 1 maggio e per le successive 12-18 ore su Bacini Costieri Nord e Bacino Medio ...

Meteo primo maggio/ In arrivo maltempo - previsioni : rischio pioggia in gran parte dell'Italia : Meteo primo maggio, in arrivo maltemo: rischio pioggia in gran parte dell'Italia. Il concerto del primo maggio a Roma sotto l'acqua? Colpito soprattutto il centro nord e la Sardegna.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:51:00 GMT)

Sardegna Allerta Meteo Arancione – 01 Maggio 2018 : Il centro funzionale regionale Sardegna, ha emesso un avviso di criticità valido dalle ore 9:00 di martedì 01/05/2018 e sino alle ore 23:59 di martedì 01/05/2018. La criticità riguarda il rischio IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO e IDRAULICO sulle zone di Allerta: Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Logudoro. Si possono verificare: Danni diffusi e allagamenti a singoli edifici o piccoli […]

Allerta Meteo Primo Maggio : violento ciclone Afro-Mediterraneo sull’Italia tra 1 e 4 Maggio - maltempo estremo : 1/26 ...

Allerta Meteo - brusco peggioramento dal Primo Maggio : avviso della protezione civile - criticità arancione in Sardegna : Allerta Meteo – Una profonda saccatura di origine atlantica raggiungerà nella giornata di domani il Mediterraneo centrale, apportando un flusso di correnti sud-occidentali, umide e instabili, sulle regioni italiane. In questa prima fase la perturbazione determinerà condizioni di maltempo più spiccate sulla Sardegna, che sarà ripetutamente sferzata da precipitazioni diffuse e intense, mentre fenomeni meno forti inizieranno a interessare le ...

Meteo primo maggio - maltempo in arrivo : temporali al centro-nord : maltempo in arrivo sul primo maggio, in particolare sul centro nord Italia, con temporali, calo delle temperature e venti forti, a causa di una nuova perturbazione che 'tra mercoledì e giovedì, darà ...

Meteo : Lombardia - 1 Maggio con nuvole e pioggia : Milano, 30 apr. (AdnKronos) - Fino a domani pomeriggio sulla Lombardia nuvolosità irregolare a ridosso dei rilievi, quindi attese giornate per lo più piovose fino al fine settimana, in particolare mercoledì e giovedì. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino regionale. Domani, martedì 1 Maggio, nuvol

Meteo Primo Maggio : avevate programmato una gita fuori porta? Vi conviene rivedere i vostri piani : Si prospetta un 1° Maggio incerto in molte regioni del Centro Nord. Oggi discreto, secondo le previsioni Meteo, poi una perturbazione raggiungerà rapidamente l'Italia portando precipitazioni soprattutto al Centro. Successivamente il periodo sarà generalmente instabile: una circolazione depressionaria tenderà infatti a isolarsi sull'Italia nel corso della nuova settimana.Nella giornata del 1° Maggio ci sarà un ...

Meteo - brutte notizie. E non solo per il 1 maggio. Per ora il costume rimarrà nell’armadio (e neanche per poco). Ecco cosa ci aspetta : Il caldo dell’ultima settimana di aprile è destinato ad essere un ricordo. Sì perché la situazione Meteorologica sul Bel Paese è destinata a cambiare rapidamente. Costumi, infradito e magliette per ora sono destinate a rimanere nell’armadio e, dicono gli esperti, ancora per molto. I primi giorni di maggio infatti saranno infatti all’insegna del maltempo. Un intenso vortice perturbato andrà a formarsi in sede mediterranea a partire ...

Meteo - 1º maggio sotto l'acqua : ecco le regioni in cui pioverà : Primo maggio all'insegna del maltempo: previsto anche un tracollo vero e proprio delle temperature. Previsioni 1º maggio 2018 Da domani un ciclone mediterraneo, figlio dell'unione di due basse pressioni, una...