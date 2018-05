Mercato Napoli | la clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra | Sarri al Chelsea | scambio

CalcioMercato Napoli - Sarri : assalto Monaco : ... il club del Principato - si legge questa mattina in edicola sulle pagine del 'Corriere dello Sport' - è deciso a strappare l'allenatore toscano al Napoli pagando gli 8 milioni di euro previsti dalla ...

Caos in casa Milan - ecco cosa sta succedendo - Mercato : c'è un colpo dal Napoli? Video : La partita persa a San Siro contro il Benevento ha lasciato parecchi strascichi in casa Milan, con la squadra che si è vista annullare i giorni di riposo in programma dopo il match. La decisione è stata presa dall’allenatore Gennaro Gattuso in pieno accordo con la dirigenza rossonera, che non ha preso bene la sconfitta contro il Benevento, come testimoniano i ripetuti ‘blitz’ a Milanello negli ultimi giorni. Milan, la decisione di Gattuso ...

Napoli - 25 arresti per droga : quasi tutte donne/ Ultime notizie : smantellato Mercato "autonomo" da clan : Napoli, 25 arresti per droga: quasi tutte donne. Agenti della compagnia di Torre del Greco hanno smantellato mercato autonomo da clan in 11 piazze della provincia.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:16:00 GMT)

CalcioMercato Napoli - la bomba dalla Russia : “ecco il colpo per la prossima stagione” : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dall’importante successo nella gara di campionato contro l’Udinese, adesso grande attesa per lo scontro diretto che vale lo scudetto contro la Juventus. Il club azzurro nel frattempo pensa alla prossima stagione ed anche al mercato, secondo le ultime indiscrezioni in Napoli sarebbe interessato ad acquistare Alexander Golovin, promessa del Calcio russo, in forza al Cska di Mosca. Lo ...

CalcioMercato Milan - sorprendente scambio con il Napoli? I dettagli Video : Il #Milan è molto attivo sul mercato in questo periodo finale della stagione. Stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, infatti, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Andrea Belotti, forte attaccante del Torino gia' to nella scorsa sessione estiva di #Calciomercato. Mirabelli e Fassone, infatti, stanno cercando un bomber in grado di garantire 20/25 reti all'anno, e Belotti potrebbe essere l'uomo ideale per il reparto offensivo di ...

CalcioMercato Milan - Suso piace al Napoli. Lo spagnolo interessa anche all'estero : Domenica alle 15.00 a San Siro la sfida Milan-Napoli. In campo ci sarà anche Suso, che come lo scorso anno interessa alla squadra allenata da Maurizio Sarri. Lo spagnolo per caratteristiche tecniche è ...

Napoli - asse di Mercato con il Milan : coinvolti 4 giocatori : Dal sicuro partente Reina al sogno rossonero Callejon, che andrebbe a sostituire Suso, vecchio pallino di De Laurentiis, a sua volta attratto dalla duttilità di Calabria: tutto sul maxi intrigo tra i ...

CalcioMercato : Cavani in rottura con il Psg - clamoroso ritorno a Napoli? I tifosi già sognano uno spettacolare tridente con Martens e Insigne : Situazione sempre più delicata in casa Psg, in particolar modo tiene banco il rapporto tra Cavani e Neymar, ormai sempre più incrinato. L’uruguaino pensa da un clamoroso ritorno in Italia con il Napoli pronto ad approfittare dei “capricci” del bomber che fece incantare il San Paolo. Il presidente De Laurentiis vuole creare un Napoli sempre più forte e competitivo e Cavani non può far altro che migliorare la squadra. I tifosi ...

CalcioMercato Cagliari - oro Barella. Juventus - Napoli e Roma lo osservano : Cagliari - La sua prima vera stagione da protagonista in Serie A si sta trasformando in una cavalcata entusiasmante tanto che il Cagliari si aggrappa al suo gioiello Nicolò Barella per acciuffare al ...

CalcioMercato Napoli - pressing su Leno. Nel mirino anche Fabra : Napoli new generation: via al restyling azzurro Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio

CalcioMercato Milan - scambio 'spagnolo' con il Napoli? Video : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime news si concentrano su Jesus Suso, sicuramente uno dei migliori calciatori del club rossonero. L'ex esterno offensivo del Liverpool potrebbe decidere di lasciare il Milan al termine della stagione, soprattutto nel caso in cui la squadra di Gattuso non dovesse riuscire ad ottenere la qualificazione in Champions League. Stando a quanto riportano le ultime ...

Addio basoli - a Napoli Piazza Mercato perde la sua pavimentazione storica : Napoli - Anche Piazza Mercato cambia volto, perdendo però la sua storicità. Vengono infatti rimossi i basoli. E' il comitato Portosalvo a fare luce sull'anomalia del centro storico: 'Con il restyling ...

San Paolo - Napoli pronto a trattare. 'Ma ridotto così non ha Mercato' : L'ha detto a denti stretti, 'potrei anche pensare di mettere in vendita il San Paolo'. Però il sindaco ha fatto mille premesse: solo se arriverà un'offerta congrua, solo se sarà realmente necessario, ...

Auchan chiude a Napoli e Catania/ IperMercato venduto all'improvviso : scioperi a oltranza : Auchan chiude a Napoli e Catania: l'Ipermercato è stato venduto ai francesi di Sole 365 senza che i sindacati venissero avvisati. Adesso a rischio ci