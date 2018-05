Mercato | chi ha speso di più negli ultimi dieci anni? City e Psg | flop miliardari

CalcioMercato Milan - la richiesta di Gattuso : ecco il ‘sogno’ per l’attacco : Calciomercato Milan – Il Milan sta per concludere la stagione, l’obiettivo è quello di conquistare la qualificazione in Europa League, campionato da considerare comunque deludente. Nel frattempo la dirigenza pensa alla prossima stagione, l’obiettivo è rinforzare la squadra da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Gattuso non ha posto al club paletti in chiave Calciomercato nel momento del rinnovo, ma ha effettuato una sola ...

Torino - Petrachi : 'Buon Mercato - ci aspettavamo di più dalla classifica' : Prima della sfida contro la Lazio, il ds del Torino Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Premium Sport: ' Quali motivazioni può avere ora il gruppo? 'Chi fa calcio sa che bisogna sempre dare il massimo, fino a quando i giochi non sono fatti bisogna conquistare i punti che sono a disposizione, le ...

Insaccato ritirato dal Mercato per rischio chimico : marca e lotto interessati Video : Il #ministero della salute ha disposto il ritiro dal mercato di un Insaccato per rischio chimico. L’avviso è stato pubblicato, come al solito, nella sezione ‘Avvisi di sicurezza’ del sito web dello stesso Ministero, dedicato proprio alla diffusione degli allarmi alimentari. [Video] Il prodotto oggetto di quest’ultimo provvedimento è un salamino affumicato sui quali è stata riscontrata una presenza eccessiva di idrocarburi potenzialmente ...

Salamini ritirati dal Mercato per rischio chimico : BenzoApirene oltre i limiti : Il prodotto interessato dal ritiro è il Kaminwurzen insaccato crudo affumicato, un tipico salamino affumicato altoatesino: presenza fuori norma di alcuni idrocarburi.Continua a leggere

CalcioMercato Inter - sfida con la Juve per un difensore : ecco di chi si tratta Video : 2 #Inter - Juventus di sabato sera alle 20:45 sara' indubbiamente un impegno da non perdere. Il derby d'Italia vale moltissimo per entrambe le squadre: il team di Massimiliano Allegri cerchera' di non farsi scavalcare dai rivali del Napoli, mentre la squadra di Luciano Spalletti vuole portare a casa i tre punti per non perdere le distanze da Roma e Lazio, secondo molti favorite alla corsa verso la #Champions League, alla quale ...

CalcioMercato Inter - sfida con la Juve per un difensore : ecco di chi si tratta : Inter - Juventus di sabato sera alle 20:45 sarà indubbiamente un impegno da non perdere. Il derby d'Italia vale moltissimo per entrambe le squadre: il team di Massimiliano Allegri cercherà di non farsi scavalcare dai rivali del Napoli, mentre la squadra di Luciano Spalletti vuole portare a casa i tre punti per non perdere le distanze da Roma e Lazio, secondo molti favorite alla corsa verso la Champions League, alla quale però il pubblico ...

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato Lazio - l’offerta per Freuler e la richiesta dell’Atalanta : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione entusiasmante, percorso importante in Europa League nonostante l’eliminazione ed anche in campionato lotta sempre più avvincente per la qualificazione in Champions League. La dirigenza biancoceleste pensa anche alla prossima stagione, in particolar modo nel mirino è finito il centrocampista Freuler dell’Atalanta, come riporta CalcioWeb c’è distanza però tra ...

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato Bologna - occhi su Nestorovski del Palermo : Calciomercato Bologna – Stagione altalenante per il Bologna, la salvezza per la squadra di Donadoni è stata ormai raggiunta ed adesso si può pensare alla prossima stagione. Sono previste diverse novità sul fronte Calciomercato, in particolar modo certo l’addio dell’attaccante Verdi, così come quello di Mattia Destro. La dirigenza sta provando ad anticipare i tempi e secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è ...

CalcioMercato Juventus - rivoluzione in attacco : ecco chi potrebbe arrivare Video : Momento molto delicato in casa #Juventus dopo la sconfitta per uno a zero contro il Napoli, maturata all'ultimo minuto della gara di domenica scorsa. Il gol di Koulibaly ha ridato morale al Napoli, che ora è considerato favorito per lo scudetto, visto il calendario. La Juventus, infatti, dovra' affrontare due gare molto difficili contro Inter e Roma, due squadre che sono alla caccia della qualificazione alla prossima edizione della Champions ...

Genoa - Perinetti svela tutto : dalla panchina al calcioMercato - annunciato l’addio di Perin : Il Genoa ha raggiunto la salvezza ed adesso si prepara già per la prossima stagione, interessanti indicazioni da parte di Perinetti: “La salvezza non è ancora matematica – ha spiegato ai giornalisti presenti – quindi bisogna aspettare. La società inizia a programmare da oggi in avanti. L’allenatore è il primo nodo da sciogliere, perché tutto dipende da questo. Se avessimo anticipato i tempi, le distrazioni sarebbero ...

Nozze Apple-Shazam - l'Europa indaga sui rischi per il Mercato streaming : La Commissione europea apre un'inchiesta sugli effetti che può avere l'unione delle due aziende sui servizi di streaming musicale

Nozze Apple-Shazam - l’Europa indaga sui rischi per il Mercato streaming : Un matrimonio tra numeri uno nel settore della musica in streaming che potrebbe creare problemi alla concorrenza. È questo il sospetto che ha indotto la Commissione europea ad aprire un’indagine sulla fusione tra Apple e Shazam, andata in porto alla fine dello scorso anno. La predominanza dei due operatori crea “preoccupazioni relative al fatto che in seguito al ‘takeover’ di Shazam, Apple otterrebbe l’accesso a ...

Monchi : 'Meglio terzi che in finale di Champions. Non scarto Balotelli. Su Dzeko e il prossimo Mercato...' : Ha funzionato, ho continuato così: faccio colazione con i calciatori e con i magazzinieri, vado nel pullman con loro, sto nello spogliatoio, parlo con loro di politica o di amicizie. Il problema non ...

Ausilio : “Dalbert nostro giocatore più richiesto per prossimo Mercato” : “Se il campionato finisse oggi saremmo quinti e ciò significherebbe che non avremmo centrato l’obiettivo, ma le riflessioni lasciamole per la fine del campionato”. Sono le parole sulla corsa Champions del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, a pochi minuti dall’inizio del match del Bentegodi contro il Chievo. “Cessione di un big necessaria se il fair play finanziario ce lo imponesse? Dobbiamo ...