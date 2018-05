Max Gazzè & Form La sinfonia delle leggende popolari si sposa con il lavoro

Concerto del Primo Maggio a Roma : sul palco Gianna Nannini - Max Gazzè e FatBoy Slim : "Per me e per tanti altri a questo Concerto, la musica non è il discorso intero, è una punteggiatura per raccontare il proprio sguardo sul mondo. E il Concerto è un modo per uscire di casa e ...

Anche Max Gazzè al Concerto del Primo Maggio a Roma con Carmen Consoli e gli altri : Max Gazzè al Concerto del Primo Maggio a Roma è il nome che si aggiunge alla lunga lista di artisti che saliranno sul palco della storica manifestazione capitolina organizzata dai sindacati. Con Max Gazzè, Anche Carmen Consoli, che si appresta a rilasciare una nuova raccolta nella quale ha voluto comprendere Anche due inediti oltre ai brani portati in tour in Italia e in Europa, riscritti e riarrangiati per l'occasione. Tanti gli artisti ...

Max Gazzè cittadino onorario di Vieste : "La leggenda di Pizzomunno rivive nella sua canzone" : Dopo Sanremo il consiglio comunale ha votato all'unanimità la proposta del sindaco: "La nostra leggenda è ormai divenuta patrimonio culturale dell'intera...

Nel video de La leggenda di Cristalda e Pizzomunno di Max Gazzè l’amore eterno è un’illustrazione animata : A quasi un mese dal debutto della canzone sul palco del Festival di Sanremo 2018, è arrivato online il video de La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, il brano che Max Gazzè ha presentato in concorso alla 68esima edizione della kermesse piazzandosi sesto nella classifica definitiva. Per il primo singolo tratto dalla raccolta Alchemaya, che rappresenta un progetto molto ampio ed ambizioso di racchiudere il repertorio dell'artista in un'unica ...

Max Gazzè in Alchemaya in agosto al Teatro Antico di Taormina : Per l’originale progetto live, accompagnato da una grande orchestra, sono stati scelti luoghi importanti per il loro peso culturale

Max Gazzè racconta Alchemaya : 'Il mio disco tra sinfonia e progressive' : Max Gazzè parla del suo ultimo progetto discografico, Alchemaya , nel quale la musica sinfonica si fonde con l'elettronica del sintetizzatore.

Max Gazzè/ E la sua musica : "Non chiamatela 'sinfonica'" (Che tempo che fa) : A distanza di un paio di settimane dalla fine del Festival di Sanremo, a Che tempo che fa troveremo ospite uno dei protagonisti della kermesse canora: Max Gazzè(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 21:58:00 GMT)

CHE TEMPO CHE FA/ Ospiti 24 febbraio e anticipazioni : Max Gazzè presenta il suo nuovo disco "Alchemaya" : Che TEMPO che fa, anticipazioni e Ospiti 25 febbraio: Fabio Fazio torna in onda oggi, alle 20.35 su Raiuno. In studio Matteo Renzi, Roberto Saviano e Valeria Imbrogno, compagna di dj Fabo.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 19:24:00 GMT)

Max GAZZÈ/ La scoperta su Lucio Dalla (Che tempo che fa) : A distanza di un paio di settimane Dalla fine del Festival di Sanremo, a Che tempo che fa troveremo ospite uno dei protagonisti della kermesse canora: Max GAZZÈ(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 12:05:00 GMT)

