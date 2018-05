Matteo Salvini | Preincarico? Perché no?

Il presidente Mattarella furioso - la voce : 'Sul governo decide venerdì'. Nessun incarico a Matteo Salvini : Non ha Nessuna intenzione di affidare un incarico a Matteo Salvini come gli chiede Silvio Berlusconi . No, Sergio Mattarella ha escluso l'ipotesi di un incarico al buio in passato e non cambia idea ...

Il Primo maggio di Matteo Salvini nel video su Facebook : “Prendo lezioni di RUSPA! Faccio bene???” : Nel giorno della festa dei lavoratori Matteo Salvini posta sul suo profilo Facebook un video in cui manovra una ruspa: “Buon Primo maggio, amici. Prendo lezioni di RUSPA! Faccio bene??? #andiamoagovernare”, si legge nel post sotto al video L'articolo Il Primo maggio di Matteo Salvini nel video su Facebook: “Prendo lezioni di RUSPA! Faccio bene???” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lezioni di ruspa. Il 1 maggio di Matteo Salvini : Prima o poi doveva accadere. A furia di evocare la ruspa, contro gli insediamenti nomadi abusivi o contro gli avversari politici, Matteo Salvini ha deciso di imparare a guidarne una. Così, dopo gli ...

Matteo Salvini sta realizzando la Padania senza dirlo? : Una mossa, silenziosa, che mira a consolidare quella credibilità politica mai considerata possibile fino a qualche mese fa. Una scelta che, finora, ha pagato. Elezioni dopo elezione, Regione dopo ...

Matteo Renzi - il retroscena-terremoto : gli sms scambiati con Matteo Salvini - il piano clamoroso : È gasatissimo, Matteo Renzi , e nulla sembra preoccuparlo. Né le critiche da dentro il Pd per la sua intervista spericolata da Fabio Fazio a Che tempo che fa , 'Avete visto come sono stato bravo? Lui ...

Matteo Salvini : 'Quattro mesi di governo e voto a ottobre' : Mentre Luigi Di Maio blatera a vanvera di 'elezioni a giugno' che non si possono fare, Matteo Salvini e la Lega , incassato l'ennesimo successo in Friuli, valutano quale possa essere l'alternativa a '...

Matteo Salvini : "Ora andiamo a governare" : Il trionfo della Lega alle elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia e il successo del centrodestra la settimana scorsa in Molise hanno caricato Matteo Salvini più che mai e se stamattina aveva pubblicato su Facebook la foto simbolica di un "due di picche", poco fa ha rincarato la dose via Twitter, dicendosi pronto ad "andare a governare".Il leader della Lega, forte dell'impossibilità per il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico di ...

Luigi Di Maio si va a schiantare - l'appello disperato a Matteo Salvini : 'Chiediamo di tornare al voto a giugno' : Dopo essersi andato a schiantare, Luigi Di Maio detta pure le regole. Su Facebook il leader del Movimento 5 Stelle reduce dal doppio flop, strategico , il no di Matteo Renzi a un governo con il Pd, ed ...

Luigi Di Maio - un'altra scoppola : M5s travolto in Friuli Venezia Giulia - perché ora deve comandare Matteo Salvini : un'altra scoppola per Luigi Di Maio e il M5s . Dopo la sconfitta in Molise e la porta in faccia presa da Matteo Renzi e dal Pd , arriva dal Friuli Venezia Giulia la parola fine sulle ambizioni da ...

Gigi Moncalvo su Il Fatto : 'Matteo Salvini non può mollare Silvio Berlusconi'. Esplonde la rabbia di Ghedini : Il Fatto Quotidiano persevera anche quest'oggi nella continua opera di diffamazione del presidente Berlusconi. Le dichiarazioni di Moncalvo sono frutto di una assurda fantasia già più volte smentita. ...

Matteo Salvini : 'Pronti ad andare in piazza contro il governo M5s-Pd' : Matteo Salvini minaccia di scatenare il suo popolo: 'Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle , a scendere in piazza . Altro che consultare i militanti piddini ...

Matteo Salvini : "Non cambio programma : priorità stop alla Fornero" : "Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità. Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per fare, per realizzare il programma premiato dagli elettori. Gli italiani meritano rispetto, altro che governi col Pd!". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, su Twitter.Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra ...