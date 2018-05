Mattarella : «Servono politiche per i precari» : 'Non mancano difficoltà nel nostro cammino. Tuttavia, dove c'è il senso di un destino da condividere, dove si riesce ancora a distinguere il bene comune dai molteplici interessi di parte, il Paese può ...

FESTA DEL LAVORO - SINDACATI A PRATO PER IL PRIMO MAGGIO/ Mattarella - “servono politiche sulla precarietà” : FESTA del LAVORO , 1 MAGGIO tra musica e impegno sociale: dal tradizionale Concertone di piazza San Giovanni a Roma, alle iniziative dei SINDACATI fino all'allarme traffico(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 13:55:00 GMT)

Mattarella : 'Servono politiche per i precari' : 'Non mancano difficoltà nel nostro cammino. Tuttavia, dove c'è il senso di un destino da condividere, dove si riesce ancora a distinguere il bene comune dai molteplici interessi di parte, il Paese può ...

Primo maggio - sindacati in piazza a Prato. Mattarella 'Servono politiche sulla precarietà' : ROMA - sindacati in piazza a Prato per questo Primo maggio, festa dei lavoratori, in nome della 'Sicurezza: il cuore del lavoro'. Il corteo di Cgil, Cisl e Uil, parte da piazza Mercatale per arrivare ...