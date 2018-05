Mattarella | No elezioni a giugno Governo elettorale?

Governo - Mattarella deciderà venerdì. E avverte i partiti sui rischi delle elezioni in autunno : Per il Quirinale nessuno spazio per governi di minoranza. Insomma, «siamo da capo a dodici», dicono sul Colle. Non si muove nulla e i tentativi che vengono annunciati, regolarmente abortiscono

RISULTATO ELEZIONI FVG/ La vittoria inutile di Salvini spiana la strada a Mattarella : Una beffa per Matteo Salvini: anche se in Friuli Venezia Giulia dovesse vincere a mani basse, il pallino della crisi è in mano a Renzi. strada spianata al governo del Colle. Il leader della Lega Nord aveva puntato gran parte delle sue possibilità di arrivare a Palazzo Chigi su quello che nel Nordest chiamano "rebatìn", che sarebbe il gesto compiuto dai calzolai con il martello per sistemare le scarpe: battono e ribattono. E se non basta, ci ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella tra Fico - Salvini e le elezioni in Molise... (23 aprile 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: probabile l'ennesimo incarico esplorativo. elezioni amministrative in Molise. Scontri al confine italo francese. (23 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 02:40:00 GMT)

Elezioni - Mattarella : tocca a presidente Senato Casellati : Inoltre il sostegno a Putin del segretario leghista aumenta le distanze in politica estera rispetto al M5s, che ha ribadito il suo posizionamento filo-Nato'. Ma non si può escludere un colpo di scena ...

Consultazioni Mattarella - Governo contro stallo/ No Elezioni - incarico Casellati o Salvini : M5s vs Berlusconi : Consultazioni, Mattarella: "nessun progresso, o si trova accordo o deciderò su come uscire dallo stallo". Governo M5s-Centrodestra, incarico a Casellati o Governissimo: tutte le ipotesi(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:00:00 GMT)

Sergio Mattarella - secondo il Financial Times è l'unica garanzia per l'Italia : senza accordo - elezioni anticipate : Finora i mercati internazionali hanno risparmiato l'economia italiana, nonostante da oltre un mese le forze politiche non siano state in grado di trovare un accordo per la formazione di un governo che garantisca stabilità al Paese. Tutto merito della ...

L'8 luglio le toghe alle urne - Mattarella fissa data elezioni Csm : Roma, 9 apr. , askanews, Il nuovo Csm nella componente togata sarà eletto il prossimo 8 luglio. Lo ha deciso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha stabilito la data della chiamata ...

Elezioni : Mattarella darà mandato prima al centro destra : L'ultima soluzione è un 'governo del Presidente' formato da personalità politiche e tecnici con provata esperienza soprattutto nei ministeri chiave , interni, economia ed esteri, graditi a una vasta ...

A un mese dalle elezioni - il primo giorno di consultazioni da Mattarella : il presidente ascolta e prepara un secondo giro : Aspettative basse o nulle. A un mese esatto dal voto delle politiche, Sergio Mattarella comincia il suo giro di consultazioni per tentare di sciogliere la matassa che blocca la formazione di un governo. Ascolto, è la parola d'ordine del presidente della Repubblica che oggi ha cominciato la sua perlustrazione dai presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, il presidente emerito della Repubblica, Giorgio ...

Elezioni Egitto - Al Sisi ha vinto col 97%/ Mattarella “ora verità su Regeni”. Un milione ha votato per Salah : Elezioni in Egitto, Al Sisi ha vinto col 97% dei voti: un milione ha votato per Salah per protesta. Mattarella, bene ma ora ci vuole verità sul caso di Giulio Regeni"(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 19:12:00 GMT)

Elezioni - Travaglio : “Mattarella? Sta lavorando come a Masterchef : frollarsi i partiti per far capire che non c’è alternativa alle urne” : “Credo che Mattarella lavori alla Masterchef, come quei chef che ti frollano la carne, la mantecano, la levigano, la mettono nel sugo, la lasciano macerare per un paio di mesi. Dopodiché alla fine non si capisce quali siano gli ingredienti”. È la metafora del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sugli scenari attuali post-Elezioni. Ospite di Non è L’arena (La7), Travaglio spiega: “Credo che Mattarella ...

Sondaggi nuovo Governo 2018/ Esecutivo-Mattarella o ancora elezioni? Scenari - M5s vuole tornare al voto : Sondaggi e Scenari verso il Governo: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? Elettori Pd lo bocciano(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Volo tracciato in rete Rischio per Mattarella nel giorno delle elezioni : Sergio Mattarella possibile bersaglio dei terroristi. Non si tratta di un'esagerazione né di fantasia ma del Rischio che si è corso durante l'ultimo Volo di Stato. Troppo facile, infatti, 'tracciare' ...