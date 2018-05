Mattarella | festa del lavoro e della democrazia | “Inaccettabile la disoccupazione al Sud” 

FESTA DEL LAVORO - SINDACATI A PRATO PER IL PRIMO MAGGIO/ Mattarella - “servono politiche sulla precarietà” : FESTA del LAVORO , 1 MAGGIO tra musica e impegno sociale: dal tradizionale Concertone di piazza San Giovanni a Roma, alle iniziative dei SINDACATI fino all'allarme traffico(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 13:55:00 GMT)

Il messaggio di Sergio Mattarella per la festa del Primo maggio : "Abbandonare gli interessi di parte per il bene comune" : Distinguere il "bene comune" dai "molteplici" interessi di parte. A quasi due mesi dal voto e con il rebus governo ancora da risolvere, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, lancia un messaggio preciso in occasione del tradizionale discorso al Quirinale per la festa del Primo maggio. Il presidente della Repubblica non cita direttamente la situazione politica del momento, ma le sue parole richiamano allo scenario attuale: "Non mancano ...