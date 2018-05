Massimo Bossetti partecipa ai funerali della madre Ester Arzuffi “Ha anche parlato dal

Caso Yara - Massimo Bossetti potrà andare al funerale della madre : Caso Yara, Massimo Bossetti potrà andare al funerale della madre Condannato in secondo grado per l'omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra, l'uomo ha chiesto e ottenuto il permesso di partecipare alle esequie di Ester Arzuffi, morta a 71 anni Parole chiave: ...

“E adesso lui…”. Il dramma personale di Massimo Bossetti dopo la morte della madre. Sta succedendo in queste ore : Massimo Bossetti continua a far parlare di sé. L’uomo, condannato in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha avanzato una richiesta destinata a far discutere parecchio. Bossetti, che durante tutto il periodo di detenzione si è professato sempre innocente, tramite uno dei suoi avvocati ha deciso di presentare un’istanza alla Corte d’assise d’appello di Brescia per partecipare ai funerali della mamma, Ester ...

“È morta”. Gravissimo lutto per Massimo Bossetti. Condannato in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio - il carpentiere di Mapello ha saputo la notizia in carcere : Condannato in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, oggi Massimo Giuseppe Bossetti affronta un grave lutto. Il carpentiere di Mapello ha infatti perso la madre, Ester Arzuffi morta nella notte in ospedale a Ponte San Pietro. La donna aveva settanta anni e viveva nella provincia di Bergamo a Terno d’Isola. secondo quanto riportato dalla trasmissione Quarto grado, Bossetti negli scorsi giorni avrebbe avuto un ...

