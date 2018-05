Massimo Bossetti al funerale della madre Ester Arzuffi | “Grazie”

“Mamma…” Massimo Bossetti - le ultime parole alla madre. E mentre il feretro viene accompagnato fuori per poco non scoppia una rissa : Massimo Bossetti, l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio di Yara Gambirasio, è tornato negli ultimi giorni a far parlare di sé. In attesa della sentenza di Cassazione che riscriverà o confermerà la pena inflitta in Appello, è uscito dal carcere per qualche ora. L’occasione non è stata delle miglio, il muratore di Mapello infatti ha usufruito di un permesso per partecipare alle esequie della madre. Ma non si sarebbe fermato qui.Secondo ...

"Grazie mamma". Il ricordo di Massimo Bossetti dal pulpito durante i funerali della madre : Un ricordo che si è concluso con la frase "grazie mamma". Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Massimo Bossetti, condannato in appello per l'omicidio di Yara Gambirasio, è intervenuto dal pulpito della chiesa di Mozzo, in provincia di Bergamo, per ricordare la madre scomparsa l'altro ieri all'età di 71 anni.Ai funerali di Ester Arzuffi hanno potuto partecipare solamente i parenti. Bossetti, detenuto dal 16 giugno ...

Massimo Bossetti partecipa ai funerali della madre Ester Arzuffi. “Ha anche parlato dal pulpito della chiesa” : È arrivato a bordo di un cellulare della polizia penitenziaria, protetto dagli agenti per evitare che venisse fotografato e ripreso all’entrata della chiesa. Una volta dentro, Massimo Bossetti, condannato in appello all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, non ha solo preso parte ai funerali di Ester Arzuffi, ma ha anche parlato dal pulpito della chiesa della Dorotina, un quartiere di Mozzo, nel Bergamasco. Il ...

“E adesso lui…”. Il dramma personale di Massimo Bossetti dopo la morte della madre. Sta succedendo in queste ore : Massimo Bossetti continua a far parlare di sé. L’uomo, condannato in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha avanzato una richiesta destinata a far discutere parecchio. Bossetti, che durante tutto il periodo di detenzione si è professato sempre innocente, tramite uno dei suoi avvocati ha deciso di presentare un’istanza alla Corte d’assise d’appello di Brescia per partecipare ai funerali della mamma, Ester ...

