: 'Renzi è meno popolare di Martina e Gentiloni. Al Pd ora serve un congresso'. Luigi Zanda si prepara alla Direzione… - HuffPostItalia : 'Renzi è meno popolare di Martina e Gentiloni. Al Pd ora serve un congresso'. Luigi Zanda si prepara alla Direzione… - NotizieIN : Martina: serve squadra, marciare uniti - CybFeed : #News #Martina: serve squadra, marciare uniti -

Il Pd marci unito,un lavoro di.Lo ha detto il segretario reggentea margine del corteo nazionale dei sindacati a Prato per le celebrazioni del Primo Maggio. Alla domanda se si senta più segretario di prima,ha risposto:"Il problema non è come mi sento io, io faccio il mio mestiere e sicuramente continuerò a farlo ma ho bisogno di fare un lavoro di.Non riesco a immaginare il lavoro di un segretario fuori dalla collegialità e dall'idea di una".(Di martedì 1 maggio 2018)