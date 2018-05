Martina | Il Pd marci unito

ilgiornale

(Di martedì 1 maggio 2018) Accoglienza calorosa e applausi per il segreto reggente del Partito Democratico, Maurizio, a Prato alla manifestazione del 1 maggio promossa dai sindacati.si è intrattenuto e ha scattato foto con alcuni manifestanti che hanno incitato "resisti segretario" e "tieni duro", prima di prendere parte al corteo assieme ai vertici delle organizzazioni sindacali di Cgil Cisl e Uil.Il Pd, serve un lavoro di squadra, ha detto. Che poi alla domanda se si senta più segretario di prima ha risposto: "Il problema non è come mi sento io, io faccio il mio mestiere e sicuramente continuerò a farlo ma ho bisogno di fare un lavoro di squadra. Non riesco a immaginare il lavoro di un segretario fuori dalla collegialità e dall'idea di una squadra nel pieno rispetto delle opinioni di tutti.ando poi però uniti".E ancora: "Chiedo questo e penso che le condizioni ci siano ...