Martina dopo le parole di Renzi in tv : "Così è impossibile guidare il Pd" : L'ex premier aveva bocciato in tv qualsiasi accordo con Di Maio rilanciando le larghe intese per le riforme. Il segretario reggente: "Quanto accaduto è molto grave"

Pd - Martina dopo le parole di Renzi : “Impossibile guidare il partito in queste condizioni - così rischiamo estinzione” : “Impossibile guidare il partito in queste condizioni”. Maurizio Martina, dopo la sconfessione pubblica della sua linea di azione da parte di Matteo Renzi e la conseguente chiusura ai 5 stelle, ha annunciato che “per rispetto della comunità Pd” porterà la questione in direzione. Ma intanto ha attaccato: “così un partito rischia solo l’estinzione”. Dentro il partito democratico è ormai guerra totale. Il ...

Martina : "Dopo direzione sentire la base del Pd" : Maurizio Martina aggiunge un altro step al dialogo tra M5s e Pd . Il segretario reggente del Nazareno di fatto a l'Intervista di Maria Latella su SkyTg24 spiega le prossime mosse dei dem: 'Se la ...

Governo M5s-Pd - Martina dopo consultazioni : “Renzi? Non mi sento delegittimato. Oggi fatto buon passaggio con Fico” : Terminato l’incontro tra la delegazione del Partito Democratico ed il Presidente della camera Roberto Fico, incaricato per verificare la possibilità di un’intesa tra M5S e dem, il segretario reggente Maurizio Martina rientra alla sede nazionale del partito. Intercettato dai cronisti, alla domanda se non si senta delegittimato da Matteo Renzi e dai suoi ‘sondaggi’ in piazza e dal suo attivismo per manifestare la sua ...

Martina dopo secondo incontro con Fico : deciderà Direzione il 3 maggio : "Ci interessa dare una mano a questo Paese in una fase delicata della storia istituzionale e politica. Se siamo arrivati fino a qui è perché altri hanno fallito, per 50 giorni assistito a diversi ...

Governo - Martina dopo il secondo incontro con Fico : “Passi avanti ma su confronto decideremo in direzione il 3 Maggio” : “Passi avanti soprattutto sulla chiusura del confronto con centrodestra e Lega, sul quale registriamo parole definitive. Al tempo stesso non nascondiamo le differenze tra il M5s e noi”. Così il segretario del Partito democratico Maurizio Martina dopo il secondo colloquio alla Camera con il Presidente Roberto Fico, incaricato dal Capo dello Stato di sondare l’ipotesi di un alleanza tra Pd e M5s per la formazione di un Governo. ...

Governo - l’apertura di Martina dopo l’incontro con Fico : “L’asse di riferimento sta attorno al programma del Pd” : Il Pd è disponibile a dialogare con M5s sulla base dei 100 punti del suo programma di Governo e su tre punti “già evidenziati durante le Consultazioni al Quirinale”: una “agenda europeista“, il “rinnovamento della democrazia superando il populismo”, politiche del lavoro “rispettando gli equilibri di finanza pubblica“. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina dopo le consultazioni ...

Governo - Martina dopo l’incontro con Fico : “Se M5s chiude con la Lega è novità. Percorso Pd sarà discusso in direzione” : Un’apertura ai 5 stelle. A condizione che sia davvero chiuso il fronte di accordo con la Lega e che “il Percorso nuovo” sia approvato e discusso dalla direzione Pd. Maurizio Martina, segretario reggente dei democratici, al termine del colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico ha esposto la nuova posizione del partito. E, come presupposto per far andare avanti il dialogo, ha chiesto che arrivino risposte su tre temi ...