' Mario | un sessantenne con l' energia di un ragazzo | era un super esperto'

altoadige

: TRAGEDIA DI ZERMATT - LA QUARTA VITTIMA ITALIANA. 'Mario, un sessantenne con l'energia di un ragazzo: era un super… - alto_adige : TRAGEDIA DI ZERMATT - LA QUARTA VITTIMA ITALIANA. 'Mario, un sessantenne con l'energia di un ragazzo: era un super… - Trentin0 : TRAGEDIA DI ZERMATT - LA QUARTA VITTIMA ITALIANA. 'Mario, un sessantenne con l'energia di un ragazzo: era un super… -

(Di martedì 1 maggio 2018) «Non so quante guide abbiano all'attivo così tanti giri in tutto il mondo. Ha lavorato in tutte le discipline, soprattutto sullo sci, andando ovunque a fare scialpinismo. Bisognerà capire cosa è ...