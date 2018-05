ilnotiziangolo

: LA STABIESE MARIANA FALACE SI RACCONTA AL GF 15, DAL PADRE ALL’ANORESSIA | - Stabiesi100x100 : LA STABIESE MARIANA FALACE SI RACCONTA AL GF 15, DAL PADRE ALL’ANORESSIA | - giul91 : Mariana Giuda Falace #gf15 - infoitcultura : La stabiese Mariana Falace nella bufera per la nomination alla Bonetti -

(Di martedì 1 maggio 2018)ha deciso di aprire i rubinetti al GF 15, in seguito ad un’accusa di Alberto Mezzetti. Il Tarzan di Viterbo l’ha accusata infatti di essere senza carattere e spesso assente e questo ha dato modo alla modella di esporsi un po’ di più. L’esperienza del GF 15 fino ad ora ha messo in ombra la personalità di, anche per via di una sua diffidenza di base. Spesso infatti ha manifestato dei dubbi sulla possibilità di aprirsi ai compagni, soprattutto in seguito alle incomprensioni con Danilo Aquino.svela il proprio passato al GF 15 La Casa sta vivendo un momento di strana tranquillità nelle ore pomeridiane. Le liti non sono mancate, soprattutto per via di alcune parole che Alessia Prete avrebbe detto ad Aida Nizar. Nulla di verificato, anche se entrambe sono rimaste ferme nelle loro posizioni.intanto ha deciso ...