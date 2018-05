Mancini | “Inter su strada giusta per tornare a vincere”

calcioweb.eu

(Di martedì 1 maggio 2018) “L’Inter fatica aal top? Dopo aver vinto tanto per tanti anni non è facile cambiare e trovare i campioni di dieci anni fa. A volte ci vuole più tempo del previsto, ma penso che l’Inter abbia un’ottima squadra e sia sulla. Arriverà il momento in cui tornerà a vincere e di questo sono sicuro”. Lo dice l’ex tecnico nerazzurro Robertoai microfoni di ‘La politica nel pallone’, rubrica di Gr Parlamento. L’attuale allenatore dello Zenit non entra nel merito delle polemiche che hanno fatto da sfondo a Inter-Juve: “Non ho visto la partita, ho solo letto. Ma è il classico derby d’italia e sarà sempre così, non credo che possa cambiare. Fa parte della nostra cultura calcistica, ma credo sia stata una partita affascinante e questa dovrebbe essere la cosa più importante”. Aviene poi ...