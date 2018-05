“Mamma non posso festeggiarti - il mio compagnetto si sentirebbe discriminato” : Ci risiamo. Un’altra festa al centro delle polemiche. Dopo aver negato il Natale ad alcuni bambini, trasformandolo in “festa della stagione” ed aver chiesto la cancellazione della festa del papà con annessi pensierini, lavoretti e poesie, anche la festa della mamma (per par condicio) diventa un male assoluto, in quanto per qualcuno rappresenterebbe uno strumento di propaganda omofoba, discriminante verso la famiglia non convenzionale. Stiamo ...

“Vostro figlio è morto”. La drammatica sentenza dei medici - sotto gli occhi dei genitori disperati. La Mamma e il papà del bambino - però non si arrendono. E dopo mesi di inferno - ecco l’incredibile notizia. Un caso unico : Una notizia che ha del miracolosi, un caso che sta commuovendo il mondo con gli utenti a festeggiare virtualmente di fronte a una storia talmente assurda da non sembrare vera, e che per una volta ha avuto un finale davvero incoraggiante. Protagonista un bambino che era stato dato per morto dai medici, convinti che non ci fosse più niente da fare e che invece, grazie al coraggio di un leone, è tornato a sorridere. Lui, il piccolo Taylor ...

Allatta in università - Mamma allontanata per non "urtare" gli studenti : Una donna che stava Allattando il figlio è stata allontanata da una guardia giurata dal chiostro universitario di via d'Azeglio a Parma. Il suo compagno, Simone Younes, ha denunciato tutto in una lettera al quotidiano La Gazzetta...

"Mamma non piangere - ora devo andare a dormire". La struggente poesia pubblicata dalla madre di Alfie : All'indomani della morte del piccolo Alfie Evans, la mamma, Kate James, è tornata sui social media per pubblicare una straziante poesia dedicata al suo bambino. "Mamma non piangere, perché ora io devo andare a dormire, papà sii forte [...] Sarò accanto a voi sempre e vi guarderò entrambi con orgoglio", così recita il commovente tributo postato su Facebook. "Hai lottato per me ovunque. Nei tribunali, ...

Parma - allatta bambino al seno in Università/ Mamma 27enne cacciata per “non urtare gli studenti” : Parma, allatta bambino al seno in Università: madre 27enne viene cacciata da guardia privata "per non urtare sensibilità degli studenti". Il caso e la replica dell'Ateneo "gesto deplorevole"(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 13:01:00 GMT)

“Mamma non piangere - ora devo dormire” - i versi strazianti pubblicati dalla madre di Alfie : La mamma di Alfie Evans ha condiviso su Facebook una poesia scritta da uno dei sostenitori del bambino morto a Liverpool: "Mamma non piangere, sarò accanto a te per asciugare le tue lacrime. Papà, sii forte, hai portato la mia lotta davanti ai tribunali, la regina, il Papa. Vi guarderò entrambi con orgoglio".Continua a leggere

“Vi presento Ginevra!”. Laura Freddi Mamma a 45 anni. Per la prima volta l’ex di “Non è la Rai” ha portato sua figlia in tv per mostrarla a tutti. Come ha reagito la piccola : È diventata mamma a 45 anni, e già questo ha fatto molto discutere. Ma lei lo desiderava tanto e per fortuna è andato tutto benissimo. Per la prima volta a “Domenica Live”, Laura Freddi ha portato sua figlia Ginevra, nata all’inizio del 2018 dalla storia d’amore con il suo compagno, il fisioterapista Leonardo D’Amico. Nell’intervista che le ha dedicato Barbarella, c’è anche spazio per la madre di ...

Mimma Foti - ex di Bobby Solo e Mamma di Veronica Satti : «Non lo cerchiamo per i soldi. Che imbarazzo» : ROMA - 'Non capisco, forse qualcuno lo consiglia male. Sta facendo una brutta figura. Provo imbarazzo per lui ma anche per me'. Mimma Foti , ex compagna di Bobby Solo e madre di sua figlia Veronica , ...

Laura Freddi presenta la figlia Ginevra : «Non è mai troppo tardi per essere Mamma» : ROMA - 'Sono contenta di essere qui per presentare Ginevra ai miei follower, che mi chiedono notizie ma io non metto foto'. Laura Freddi ha scelto Domenica Live per presentare la figlia Ginevra . ...

Bullismo in classe - la Mamma del 17enne a Porta a Porta "L'aggressore di mio figlio non ha chiesto scusa" - : A scuola andava ogni giorno il 17enne finito nel mirino dei bulli , forse controvoglia , ma la "parte" più difficile e drammatica probabilmente l'ha recitata a casa, quando ha nascosto i lividi delle ...

Patty Pravo : “Ecco perché non sono diventata Mamma” : Patty Bravo si racconta: la sua vita e i motivi che l’hanno spinta a non diventare mamma In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi Patty Pravo ha raccontato diversi episodi (passati e presenti) della sua vita. La cantante, inoltre, ha anche parlato del suo desiderio di maternità e dei motivi che, in passato, l’avrebbero […] L'articolo Patty Pravo: “Ecco perché non sono diventata mamma” proviene da Gossip ...

Macaulay Culkin : «Basta - non guardo più Mamma ho perso l’aereo» : «Solo i vigliacchi si nascondono sotto il letto e io non sono un vigliacco: sono l’uomo di casa». All’epoca Macauley Culkin aveva appena dieci anni e la sua celebre battuta in Mamma, ho perso l’aereo faceva sorridere. Oggi l’attore americano, che di anni in estate ne compirà 38, è diventato davvero un uomo e – seppur non rinneghi nulla di ciò che ha fatto in passato – non vuol più sentir parlare del film che nel 1990 lo ha reso ...