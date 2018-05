“Mamma…” Massimo Bossetti | le ultime parole alla madre E mentre il feretro viene

caffeinamagazine

(Di martedì 1 maggio 2018), l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio di Yara Gambirasio, è tornato negli ultimi giorni a far parlare di sé. In attesa della sentenza di Cassazione che riscriverà o confermerà la pena inflitta in Appello, è uscito dal carcere per qualche ora. L’occasione non è stata delle miglio, il muratore di Mapello infatti ha usufruito di un permesso per partecipare alle esequie della. Ma non si sarebbe fermato qui.Secondo quanto riferito da una partecipante alle esequie, scrive il Messaggero, nella chiesa in cui erano presenti solo i parenti della defunta, avrebbe brevemente «salutato la». Il muratore condannato in appello per l’omicidio della 13enne di Brembate di Sopra ha quindi lasciato la chiesa di Mozzo a bordo di un furgone della polizia penitenziariagli agenti hanno fatto un cordone per evitare che fosse fotografato.Sul ...