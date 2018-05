Maltempo Cagliari | la pioggia non ha rovinato la festa di Sant’Efisio

Maltempo Sardegna : albero cade sui binari - treno bloccato nel Cagliaritano : Disagi nel Sulcis Iglesiente e nel Cagliaritano a causa delle abbondanti piogge e del forte vento di oggi. Un albero è caduto sulla tratta ferroviaria tra Cagliari e Decimomannu, all’altezza di Elmas. Il convoglio, che era partito da poco dal Capoluogo, ha accumulato circa un’ora di ritardo, mentre altri treni hanno accumulato solo pochi minuti. Attualmente sono in corso le operazioni di rimozione dell’ albero . Alberi, ...

Maltempo - Cagliari : tenta di riscaldarsi vicino al camino - muore ustionato : Per trovare riparo dal freddo ha cercato conforto vicino al caminetto, ma dev’essersi avvicinato troppo al fuoco e le scintille gli hanno incendiato gli abiti: è accaduto ieri sera a Sant’Antioco (SU), dove la temperatura è scesa vicino allo zero. Emanuele Longu, 82enne con problemi di deambulazione è morto probabilmente per le ustioni e le esalazioni respirate. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del paese, intervenuti sul ...