Malata di tumore | licenziata dopo 33 anni di lavoro

Milano - donna amMalata di tumore licenziata dal Piccolo Cottolengo : "Io - via dopo 33 anni" : Non ci sta e alza la voce la 53enne ausiliaria socio-assistenziale che, nonostante la malattia, è stata ritenuta idonea a proseguire il lavoro nonostante qualche restrizione: "Vengo messa alla porta da un'istituzione che si dice religiosa" dice.

“Per te”. Giovanni - 5 anni - commuove l’Italia. La mamma è Malata di tumore al seno - il gesto del figlio al medico che l’ha curata. Cuore (grande) di bambino : Che poi, certe volte, basta davvero poco. Una parola, magari un sorriso, per cambiare la giornata e forse fare molto di più. Per fare capire che non è tutto da buttare. Che forse è vero che l’amore muove il sole e le stelle. Lui è Giovanni, ha 5 anni e un Cuore grande. La sua storia ha fatto il giro della rete, commuove, unisce, fa appello a ciò che di migliore c’è nell’anima di ognuno di noi. Qualche giorno fa, Pietro Caldarella, ...

Carolyn Smith : "Il tumore è tornato - ma non trattatemi da Malata. Ho perso molti amici - forse pensavano fossi contagiosa" : Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le stelle, ha affidato al settimanale Chi il racconto della sua nuova battaglia contro quello che lei ha battezzato "l'intruso". Un intruso che è tornato a farle visita per la seconda volta in un paio d'anni: il cancro al seno.Il tumore è lo stesso dell'altra volta, un po' più a sinistra e un po' più in alto, ma è proprio lui. Nonostante abbia fatto la ...

Aveva ricevuto telefonata dal Papa - morta 60enne di Ischia Malata di tumore : Aveva ricevuto telefonata dal Papa, morta 60enne di Ischia malata di tumore La donna, volontaria di Casamicciola, Aveva chiesto al pontefice di pregare per il suo paese terremotato Continua a leggere

Le vite nascoste - tutta la sofferenza di chi ama una donna Malata di tumore al seno : Dedicato a tutti coloro che sono vicini a una persona malata. Chi riceve una diagnosi di tumore vive un dramma senza limiti: il terrore di una prognosi infausta, l’incertezza su come e dove curarsi, lo strazio di avere figli, magari piccoli, e non sapere se li si vedrà crescere. Ho raccontato questo dolore in un’inchiesta fatta per questo giornale sulle pazienti con tumore al seno metastatico, il tumore di cui non si parla, quello ...

C’è posta per te : Enzo chiude la busta ai genitori - non perdona la madre Malata di tumore! : Drammatico epilogo di una storia familiare a C’è posta per te: Carmela ed Enzo chiudono la busta ai genitori del ragazzo nonostante le scuse avanzate dalla madre alla nuora. Nessun perdono per Tina che oltretutto è malata di tumore. C’è posta per te: Maurizio e Tina chiamano il figlio Enzo e la nuora Carmela per mettere una pietra sul passato L’ennesimo caso strappalacrime ha emozionato e al tempo stesso ...

Malata di tumore si affida a un guru e muore : "Ho creduto a un lupo travestito da agnello" : Per combattere un tumore al seno un naturopata la cura con fiori di Bach, radiestesia e metodo Hamer: lei, 46enne di Palermo, decide di contattare un centro tumori. Ma il viaggio ad Aviano è tardivo. Ora il primario racconta: "Siamo preoccupati dall'autodiagnosi da motore di ricerca".