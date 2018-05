Macerata | 56enne si toglie la vita | viveva da sfollato dopo che il sisma aveva

ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 maggio 2018) Il terremotodanneggiato i suoi tre bed&breakfast e anche la sua casa di proprietà.deciso di ripartire da capo, realizzando nuove strutture ma in un posto diverso. Il, però,lasciato ferite evidenti e mai rimarginate, come in tutta la popolazione. Undi Castelsantangelo sul Nera () è mortoessersi gettato dalla finestra dell’appartamento al terzo piano di un palazzo ad Alba Adriatica (Teramo) dovedacon la moglie. Un lutto che colpisce la comunità di Castelsantangelo sul Nera dove l’uomo si occupava anche di recupero di animali selvatici per conto del Parco dei Sibillini. L’angoscia per alcuni problemi fisici ma anche per gli effetti devastanti delchedanneggiato oltre ai tre b&b che gestiva, anche la sua casa. Queste alcune nubi che si erano addensate sulil quale, con la moglie,...