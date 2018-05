Luigi bugiardo | Voto a giugno Ma la strada è impraticabile

ilgiornale

(Di martedì 1 maggio 2018) La terra trema sotto i piedi diDi Maio. E quando il gioco si fa duro, i pentastellati preferiscono scappare. "Bisogna tornare al", invoca il leader M5s. Una bugia bella e buona. Perché, anche volendo accelerare, la finestra temporale per votare aha le ore praticamente contate: si chiude mercoledì 9 maggio. Non impossibile, ma quasi. Seguendo altre interpretazioni della legge poi, con l'introduzione delall'estero i giorni necessari diventano non meno di 60: già oggi quindi non ci sarebbero più i tempi tecnici per tornare alprima dell'estate. Ma nel mondo a 5 Stelle si può promettere tutto, anche l'irrealizzabile. Dopo aver pontificato per settimane col petto gonfio e aver sventolato in modo ossessivo il veto anti Berlusconi, Di Maio vuole battere in ritirata. Prima ha giocato con le sorti del paese e ora vuole portarsi via il pallone riesumando la ...