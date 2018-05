L' Ue boccia la Fornero | l' austerità crea problemi

ilgiornale

(Di martedì 1 maggio 2018) Roma - C'è l'allarme sulla sostenibilità del sistema pensionistico italiano, anche se meno marcato rispetto alle previsioni. Ma nell'atteso Pensions Adequacy Report 2018 della Commissione europea c'è anche altro. Sull'Italia, ad esempio, ci sono considerazioni che non stonerebbero tra le tesi di chi vuole cambiare certe asperità delle riforme passate. In particolare quellae l'adeguamento automatico dell'età pensionabile legato alle aspettative di vita. E arriva addirittura l'invito ad "affrontare gli effetti collaterali negativi delle riforme pensionistiche all'insegna dell'".Il rapporto critica le pensioni italiane perché costano tanto, ma non risolvonodi fondo, ad esempio il rischio pensioni inadeguate per i lavoratori precari, le lavoratrici e chi ha carriere discontinue.Il rapporto osserva come "l'inasprimento estremamente rapido dei requisiti per la ...