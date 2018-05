Lotta | Europei 2018 | programma | orari e tv di martedì 1° maggio Tutti gli azzurri in gara

Lotta - Europei 2018 : Riccardo Vito Abbrescia e Fabio Parisi sconfitti al primo turno a Kaspiisk : Iniziano col piede sbagliato per l’Italia gli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia), in programma tra lunedì 30 aprile e domenica 6 maggio. Nella mattinata dedicata alle eliminatorie di cinque categorie di peso della Lotta greco-romana, i primi due azzurri in gara sono stati sconfitti al primo incontro, lasciando anzitempo la competizione, al netto di possibili ripescaggi. Riccardo Vito Abbrescia, impegnato nella categoria -77 kg, si ...

Lotta - Europei 2018 : programma - orari e tv di lunedì 30 aprile : L’attesa è finita ed ora è il momento di lasciare spazio alle gare. La prima giornata degli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia) si appresta a regalare già grandi emozioni con le eliminatorie e le semifinali della Lotta greco-romana. Oggi, lunedì 30 aprile, vanno in scena al mattino le eliminatorie delle categorie -55 kg, -63 kg, -77 kg, -87 kg, -130 kg, a cui faranno seguito nel pomeriggio le semifinali, preludio ...

Lotta - Europei 2018 : Frank Chamizo per continuare a dominare anche nella nuova categoria di peso : Tre ori consecutivi in tre diverse categorie di peso. Frank Chamizo è a caccia di un record storico per la Lotta libera, ma l’obiettivo, per quanto ambizioso, è decisamente alla portata dell’italo-cubano, ormai un punto di riferimento mondiale della disciplina. Chamizo ha trionfato a Riga nel 2016 nella categoria -65 kg, quella che gli ha consentito di portare a casa un oro iridato a Las Vegas 2015 e un bronzo alle Olimpiadi di Rio ...

Lotta - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Una settimana di gare per andare a caccia delle medaglie e sancire la propria supremazia nel Vecchio Continente. Gli Europei 2018 di Lotta andranno in scena a Kaspiisk, in Russia, tra lunedì 30 aprile e domenica 6 maggio e saranno contraddistinti dalla presenza di gran parte dei migliori interpreti internazionali della disciplina, a caccia dell’oro per accrescere il proprio palmarès e per testare il livello di competitività della ...

Volley : Europei Under 17 - l' Italia Lotta ma sul tetto d'Europa c'è la Russia : SOFIA , BULGARIA, - L' Italia lascia il campionato Europeo Under 17 con una medaglia d'argento al collo e tanti rimpianti per l'andamento di una finale che ha visto le azzurre di Mencarelli giocare ...

Boxe - Europei U22 2018 : Aziz Mouhiidine in finale - Italia con quattro pugili in Lotta per l’oro! Iozia e Arecchia di bronzo : Penultima giornata di gare a Targu Jiu (Romania) dove si stanno disputando gli Europei U22 di Boxe. Oggi erano impegnati tre azzurri nelle semifinali. Vittoria di Aziz Abbes Mouhiidine che ha inflitto un pesante 4-1 all’azero Abdullayev tra i +91kg e si è così guadagnato la finale contro il croato Milun. Francesco Iozia, invece, ha perso 5-0 contro il quotato turco Erdemir e si deve accontentare della medaglia di bronzo tra i 64kg proprio ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Jennifer Lombardo argento nello strappo - si Lotta per il podio nel totale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (martedì 27 marzo). Sulle pedane di Bucarest si assegna il titolo della 53kg femminile, l’Italia prova a sognare il podio con Jennifer Lombardo e Giorgia Russo. Non sarà semplice andare a caccia delle medaglie ma le azzurre hanno le carte in regola per provarci. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (martedì 27 marzo): ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Alessandra Pagliaro bronzo nello strappo! Lotta per il podio nel totale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi , lunedì 26 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto per minuto, alzata dopo alzata, per non perdersi davvero nulla. Si ...