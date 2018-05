Loredana De Nardis | Non ho tradito Massimo Boldi ​Da tre anni siamo solo

ilgiornale

webnauta5_9 : RT @Corriere: Loredana De Nardis: non ho tradito Massimo Boldi, da 3 anni siamo solo amici Foto -

(Di martedì 1 maggio 2018) In una lunga intervista al Corriere della Sera,aveva parlato della fine della sua relazione conDee aveva ammesso di aver saputo del tradimento da alcune immagini pubblicate dal sito Dagospia. Nelle foto scattate da qualche paparazzo (Clicca qui per guardare le immagini)la Deappare a cena con un uomo "misterioso". Poi in qualche altro scatto i due passeggiano insieme abbracciati. Ma a quanto pare non è lui il nuovo spasimante della donna.Perché la Deafferma che non c"è stato alcun tradimento perché lei esi erano già lasciati tempo prima. E per questo ha inviato una richiesta di rettifica al Corriere in cui scrive: "Il nostro legame sentimentale è durato fino a gennaio 2015, senza mai convivere. Da quel momento,rimasti amici mantenendo una collaborazione cinematografica. Tuttavia, lui nelle occasioni pubbliche e nei confronti ...