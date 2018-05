L' opportunismo di Di Maio ha punito i pentastellati

ilgiornale

(Di martedì 1 maggio 2018) Roma - Disinvoltura,ed eccessiva personalizzazione hanno nuociuto al M5s nelle elezioni regionali friulane. Ne è convinto Vittorio Emanuele Parsi, direttore dell'Alta scuola di economia e relazioni internazionali della Cattolica di Milano.Professor Parsi, come spiega il dimezzamento dei voti per iin Friuli Venezia Giulia?"Innanzitutto c'è anche una dimensione locale legata al fatto che Fedriga all'interno della Lega è di gran lunga uno dei personaggi più preparati. Poi, Diha cercato di presentare la sua posizione come post-ideologica imponendo l'alternativa vecchio-nuovo alla tradizionale destra-sinistra. L'elettorato lo ha percepito come disinvolto, opportunistico, iperpersonalizzato e lo ha".Dunque non si tratta di una normale dinamica dei flussi elettorali?"Probabilmente il voto per i Cinque stelle è stato sia un voto in uscita da Forza ...