LODO GUENZI Chi è? Dal palco di Sanremo con Lo stato social al Concerto del Primo Maggio

Concerto del Primo Maggio 2018 – Con Ambra Angiolini e LODO GUENZI in diretta su Rai 3. : Come tradizione dal 1990, ritorna su Rai 3 il Concerto del Primo Maggio (o, più popolarmente, il Concertone). Anche quest’anno la sede di questa manifestazione, organizzata dai tre Maggiori sindacati italiani, CGIL, CISL e UIL è Piazza di Porta San Giovanni a Roma, dinnanzi alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Primo Maggio 2018 | I conduttori e gli orari In questa edizione, la conduzione del Concertone sarà affidata ad una ...

Concerto del Primo Maggio 2018 - LODO GUENZI a TvBlog : "Un talent show? Sì - alla grande! Ma sì!" (Video) : Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, la band bolognese che ha ottenuto la definitiva consacrazione presso il grande pubblico con la partecipazione all'ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Una vita in vacanza, condurrà, insieme ad Ambra Angiolini, l'edizione 2018 del Concerto del Primo Maggio di Roma.Sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano, si alterneranno, oltre a Lo Stato Sociale, anche i seguenti artisti: Gianni ...

Ambra Angiolini e LODO GUENZI conducono il Concerto del Primo Maggio di Roma. Ecco tutti i protagonisti : Torna l’atteso appuntamento con il Concerto del Primo Maggio a Roma che, anche quest’anno, sarà in diretta da Piazza San Giovanni in Laterano per 8 intense ore di musica, dalle 15 a mezzanotte su RAI3 e dalle 16 anche in diretta su Rai Radio2. Il grande evento musicale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, con la regia di Cristiano D’Alisera, è condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Quest’anno Rai ...

