Loano non solo mare | la prossima gita ha come meta la Madonna della Neve

Loano non solo mare - giovedì 1 marzo escursione nel Golfo Paradiso : Continuano gli appuntamenti di "Loano non solo mare", programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Per giovedì 1 marzo è prevista un'escursione nel Golfo Paradiso. I partecipanti partiranno alle 7.01 in treno da Loano , chi risiede in altre località potrà salire ad ...