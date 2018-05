Lo Stato Sociale attacca Casellati al Concertone di Roma | “Mi sono rotto il c ” 

Concertone primo maggio - via con il monologo dello Stato Sociale : «Mi sono rotto» : È Lo Stato sociale ad aprire la lunga maratona di Rai3 da piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale Concertone del primo maggio e di nuovo a scatenare polemiche. Gremita la...

Il Concertone parte con insulti. Lo Stato Sociale : "Mi sono rotto il c.... di Casellatti" : "Mi sono rotto il c... della Casellati, mi sono rotto il c... di Luca Cordero di Montezemolo, prima di tagliare i vitalizi dovrebbero tagliare i loro cognomi...". È partito con il "botto" ad opera de Lo Stato sociale il Concertone del primo maggio in piazza san Giovanni In Laterano, a Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil, tema di quest'anno al sicurezza sui luoghi di lavoro. Il brano proposto e rimaneggiato per l'occasione porta per titolo proprio ...

Concertone - apre lo Stato Sociale : attacco a Casellati «Mi sono rotto il c...» Foto | Video : Il cantante dello Stato Sociale, che con Ambra Angiolini accompagna la maratona musicale dedicata ai lavoratori, era Stato censurato l’anno scorso per aver pronunciato la stessa parolaccia

