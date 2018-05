Lo Stato Sociale apre il concertone a Roma e attacca Casellatti | “Mi sono rotto il c ” 

'Lo Stato Sociale' apre Concertone Roma : ANSA, - Roma, 1 MAG - E' Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, la lunga maratona di Rai3 da piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale Concertone del Primo Maggio. La band, capitanata da ...

CONCERTO PRIMO MAGGIO - ROMA SCALETTA/ Diretta streaming Rai : Lo Stato Sociale apre l'evento (1 maggio) : CONCERTO PRIMO MAGGIO a ROMA, ecco tutti gli artisti che saliranno sul palcoscenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 16:00:00 GMT)

Al via il concertone del Primo maggio - Lo Stato Sociale attacca Casellati - Musica - Spettacoli : È Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, il tradizionale concertone del Primo maggio. La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato ...

Concerto Primo Maggio - Lo Stato Sociale contro la presidente del Senato : “Mi sono rotto il cazzo della Casellati” : “Mi sono rotto il cazzo… di Luca Cordero! della Casellati!”. Il Concerto del Primo Maggio a Roma si apre con Lo Stato Sociale che attacca la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Reinterpretando una delle loro hit, la band bolognese ha recitato diverse strofe riviste contro la seconda carica dello Stato, Luca Cordero di Montezemolo e diversi elementi di attualità. “Mi sono rotto il c… della ...

Concertone - apre lo Stato Sociale : attacco a Casellati «Mi sono rotto il c...» Foto : Il cantante dello Stato Sociale, che con Ambra Angiolini accompagna la maratona musicale dedicata ai lavoratori, era Stato censurato l’anno scorso per aver pronunciato la stessa parolaccia

"Mi sono rotto il c***o che Viva il Lavoro! Ma senza diritti". Lo Stato Sociale apre il Concertone e attacca Casellati e Montezemolo : E' Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, la lunga maratona di Rai3 da piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale Concertone del Primo Maggio."Mi sono rotto il c***o che Viva il Lavoro! Ma senza diritti" ⚡️Il Concertone inizia ORA! Segui la diretta su @RaiTre e @RaiPlay. Dalle 16:00 su @RaiRadio2.#1M2018pic.twitter.com/ZC9W2MHPx6 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 1 maggio 2018La band, capitanata da Lodo ...

Concertone apre lo Stato Sociale - l'attacco a Casellati : «Mi sono rotto il c...» Foto : Il cantante dello Stato Sociale, che con Ambra Angiolini accompagna la maratona musicale dedicata ai lavoratori, era Stato censurato l’anno scorso per aver pronunciato la stessa parolaccia

'Concertone' 1° Maggio : presenta Lodo Guenzi - canta lo Stato Sociale : ... promossa come sempre da Cgil, Cisl e Uil, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 e su Radio2, che racconterà anche il backstage del Concertone non solo in radio, ma anche in streaming su RaiPlay ...

Primo Maggio con Ambra e lo Stato Sociale : ecco la scaletta degli artisti : 'La parola del Primo Maggio di quest'anno è 'emerso'' dice Ambra Angiolini, nel bel mezzo della conferenza stampa di presentazione della scaletta definitiva del Concerto del Primo Maggio. La battuta ...

Concerto Primo Maggio 2018 : il cast. Conducono Ambra e il biondino riccio dello Stato Sociale : Ambra Negli anni 90 sarebbe Stato probabilmente impensabile. Chi andava al Concerto del Primo Maggio era contro Ambra e il mondo che rappresentava. Ora, che di acqua ne è passata sotto i ponti e le sue scelte sono diventate “radical chic”, l’ex ragazza di Non è la Rai conquista la conduzione dell’evento romano. Accanto a lei, ad accompagnare la giornata dei lavoratori in musica, Lodo Guenzi, il biondino riccio de Lo Stato ...

Ufficiali i conduttori del Concerto del Primo Maggio a Roma con Lodovico Guenzi di Lo Stato Sociale : I conduttori del Concerto del Primo Maggio sono finalmente Ufficiali. Dopo Clementino e Camila Raznovich, ecco chi sarà a guidare la nuova edizione della celebre manifestazione capitolina organizzata dai sindacati nel giorno della Festa dei Lavoratori. Il volto femminile dell'edizione 2018 è quello di Ambra Angiolini, professionista rodata che non si farà di certo intimorire dalla portata dell'evento. Con lei anche Lodovico Guenzi di Lo ...

Ambra e Lodo (Stato Sociale)/ Conduttori del Concerto del Primo Maggio 2018 : Ambra Angiolini e Lodo de Lo stato Sociale sono i Conduttori del Concertone del Primo Maggio 2018: tutti i cantanti che saliranno sul palco di San Giovanni in Laterano a Roma.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 20:55:00 GMT)

Lo Stato Sociale davanti ai cancelli della Magneti Marelli : "Ci hanno tenuti fuori" : Ai componenti della band bolognese è Stato impedito di entrare: invitati dai sindacati hanno letto poesie antifasciste per il 25 aprile. E cantato "Una vita in...

Da Sanremo alla fabbrica : lo Stato Sociale davanti ai cancelli della Magneti Marelli : Ai componenti della band bolognese è Stato impedito di entrare: hanno letto poesie antifasciste per il 25 aprile. Un'iniziativa dei sindacati