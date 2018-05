Lo startupper a Sky TG24 : "È un'avventura ma non si guadagna subito" : Lo startupper a Sky TG24: "È un'avventura ma non si guadagna subito" Massimo Ciociola, l'imprenditore italiano citato da Mark Zuckerberg nell'ultimo incontro ufficiale nel nostro Paese, ci parla del presente e del futuro delle start up Parole chiave: ...