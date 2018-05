Lo show di Netanyahu | Teheran ha mentito Vuole cinque atomiche

ilgiornale

: RT @francofontana43: Netanyahu l’uomo che nega e mente sull’arsenale atomico di Israele accusa l’Iran di mentire sulle atomiche. Ed allesti… - FrancescoCatam1 : RT @francofontana43: Netanyahu l’uomo che nega e mente sull’arsenale atomico di Israele accusa l’Iran di mentire sulle atomiche. Ed allesti… - ebonfo : RT @francofontana43: Uno show fatto di slide e effetti speciali quello di Netanyahu, il premier che gioca con la guerra “Bibi-show, guerra… - Gin_Miriam : RT @francofontana43: Netanyahu l’uomo che nega e mente sull’arsenale atomico di Israele accusa l’Iran di mentire sulle atomiche. Ed allesti… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Su un palcoscenico su cui erano state poste le copie dell'archivio atomico che, con mitologica abilità, il Mossad ha trafugato dae ha trasportato a Gerusalemme, 55mila pagine e 183 dischetti, mezza tonnellata di materiali, Benjaminha ieri sferrato uno spettacolare fendente contro l'Iran. "In questi materiali - ha detto in inglese perché il mondo capisse bene - c'è il programma segreto, sempre negato, per costruire l'atomica iraniana". Certo, in linea di massima tutti sanno che l'Iran aveva seguitato a arricchire l'uranio per i 20 anni in cui ha seguitato a negarlo: ma nessuno aveva mai visto, nero su bianco, come il piano conservato in archivio nel distretto di Shorabad mettesse in fila, proprio mentre sia Khamenei sia Zarif dichiaravano di non aver intenzione di costruire l'atomica, tutte le sue tappe: dalle centrifughe ai mezzi balistici di trasporto, ...