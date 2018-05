Liverpool | Klopp | ' Un 3-0 della Roma è complicato | meritiamo la finale'

Champions - Klopp su Roma-Liverpool : "Non siamo il Barça - non è facile segnarci 3 gol" : "Non siamo il Chelsea e non siamo il Barcellona. segnarci tre gol è molto difficile". Non si sente già in finale, Jurgen Klopp, ma si sente molto sicuro di sé e del suo Liverpool dopo il 5-2 dell'...

Roma-Liverpool - Klopp : 'Meritiamo la finale' : 'Credo che tutti abbiamo la stessa opinione su questo. E' una partita di calcio, tutto quello che succede di fuori è off. Dopo che per una settimana se ne è parlato, dobbiamo sostenere la famiglia di ...

Premier League : è Zeljko Buvac - vice di Klopp al Liverpool - il dopo Wenger per l'Arsenal? : Il dopo Arsene Wenger all' Arsenal potrebbe essere il serbo Zeljko Buvac . Si tratta ancora di un'ipotesi, ma che nelle ultime ore è stata rilanciata con decisione dalla versione online di pravdabl.

Liverpool - Salah non era la prima scelta : Klopp voleva un altro tedesco : Dopo l'ennesima prestazione da fenomeno nella semifinale di andata di Champions League contro la "sua" Roma, chi avrebbe detto che in realtà Momo Salah non era stata la prima scelta del mercato estivo ...

Liverpool : si dimette il vice di Klopp - Buvac. Divergenze tattiche alle spalle? : Una notizia come un fulmine a ciel sereno ha leggermente sconvolto la tranquillità in casa Liverpool. In un momento così delicato della stagione, pare infatti si sia dimesso Zeljko Buvac, vice di ...

Liverpool - Klopp resta senza il vice : Buvac se ne va : Scossone nel Liverpool a due giorni dalla semifinale di ritorno di Champions League contro la Roma allo stadio Olimpico. Il vice di Jurgen Klopp, il 56enne Zeliko Buvac, ha deciso di lasciare il club. ...

Liverpool - Klopp in conferenza stampa con una spilla in onore di Sean Cox : Liverpool, Klopp in conferenza stampa con una spilla in onore di Sean Cox Una spilla con i colori nordirlandesi, appuntata al petto Continua a leggere

Liverpool - Klopp in conferenza stampa con una spilla con i colori dell'Irlanda in onore di Cox : 'La gara ha mostrato la bellezza del calcio ma anche il volto più brutto di questo sport. Non sarebbe mai dovuto accadere e non dovrà accadere più in futuro', ha concluso l'allenatore tedesco.

Liverpool - l'attore Damian Lewis svela il segreto di Klopp : 'Beve birra sul pullman' : Che Jürgen Klopp sia l'artefice del miracolo europeo del Liverpool ci siano pochi dubbi. Si è inventato firmino centravanti, ha fermamente voluto Mané, ha lanciato Salah a livelli mostruosi, da ...

PAGELLE/ Liverpool-Roma - 5-2 - : i voti della partita. Insufficienza per Klopp e Di Francesco - Champions League - : Le PAGELLE di Liverpool Roma: i voti della partita, semifinale di Champions League. Ecco i migliori e i peggiori in campo.

Milan - Borini : 'Un peccato lasciare Liverpool prima dell'arrivo di Klopp. Tra i Reds e la Roma...' : Presente negli studi di Premium Sport per la sfida di Champions tra Liverpool e Roma, l'attaccante del Milan e doppio ex delle squadre impegnate stasera Fabio Borini , si è così espresso sul grande incontro internazionale: '...

Probabili formazioni / Liverpool Roma : quote - le ultime novità live. Continua l'emergenza per Klopp : Probabili formazioni Liverpool Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Dubbi sul modulo per Eusebio Di Francesco, che pensa ancora alla difesa a tre(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 14:52:00 GMT)

Totti : “Liverpool modello da seguire - esplosione Salah merito Klopp” : “Quando sento il nome Liverpool provo rispetto, si tratta di un grande club, una grande squadra, con grandi tifosi, ma anche un modello da seguire. Nonostante i risultati negativi, ho bei ricordi di Anfield”. Sono le parole rilasciate dall’ex capitano della Roma, Francesco Totti, al sito del Liverpool. “Se ripenso a quella finale di Coppa dei Campioni nel 1984, ovviamente è un brutto ricordo: quindi avremmo probabilmente ...