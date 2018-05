Liverpool | Klopp | difficile rimonta Roma

Roma Liverpool - Klopp : 'Non siamo né il Chelsea - né il Barça. Segnarci 3 gol possibile - ma non facile' : "Non siamo il Chelsea o il Barcellona, ogni gara è diversa, ogni squadra pure: non siamo già qualificati ma non penso ci troviamo in una situazione difficile noi. La Roma dovrà fare tre gol, se si ...

Roma-Liverpool : Klopp - meritiamo finale : ANSA, - ROMA, 1 MAG - "Non siamo il Chelsea o il Barcellona, ogni gara è diversa, ogni squadra pure: non siamo già qualificati ma non penso ci troviamo in una situazione difficile noi. La Roma dovrà ...

Champions - Klopp su Roma-Liverpool : "Non siamo il Barça - non è facile segnarci 3 gol" : "Non siamo il Chelsea e non siamo il Barcellona. segnarci tre gol è molto difficile". Non si sente già in finale, Jurgen Klopp, ma si sente molto sicuro di sé e del suo Liverpool dopo il 5-2 dell'...

Premier League : è Zeljko Buvac - vice di Klopp al Liverpool - il dopo Wenger per l'Arsenal? : Il dopo Arsene Wenger all' Arsenal potrebbe essere il serbo Zeljko Buvac . Si tratta ancora di un'ipotesi, ma che nelle ultime ore è stata rilanciata con decisione dalla versione online di pravdabl.

Liverpool - Salah non era la prima scelta : Klopp voleva un altro tedesco : Dopo l'ennesima prestazione da fenomeno nella semifinale di andata di Champions League contro la "sua" Roma, chi avrebbe detto che in realtà Momo Salah non era stata la prima scelta del mercato estivo ...

Liverpool : si dimette il vice di Klopp - Buvac. Divergenze tattiche alle spalle? : Una notizia come un fulmine a ciel sereno ha leggermente sconvolto la tranquillità in casa Liverpool. In un momento così delicato della stagione, pare infatti si sia dimesso Zeljko Buvac, vice di ...

Liverpool - Klopp resta senza il vice : Buvac se ne va : Scossone nel Liverpool a due giorni dalla semifinale di ritorno di Champions League contro la Roma allo stadio Olimpico. Il vice di Jurgen Klopp, il 56enne Zeliko Buvac, ha deciso di lasciare il club. ...

Liverpool - Klopp in conferenza stampa con una spilla con i colori dell'Irlanda in onore di Cox : 'La gara ha mostrato la bellezza del calcio ma anche il volto più brutto di questo sport. Non sarebbe mai dovuto accadere e non dovrà accadere più in futuro', ha concluso l'allenatore tedesco.

Liverpool - l'attore Damian Lewis svela il segreto di Klopp : 'Beve birra sul pullman' : Che Jürgen Klopp sia l'artefice del miracolo europeo del Liverpool ci siano pochi dubbi. Si è inventato firmino centravanti, ha fermamente voluto Mané, ha lanciato Salah a livelli mostruosi, da ...