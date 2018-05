L' Italia che muore al lavoro per il Primo Maggio

“Terribile”. Giornata di festa si trasforma in tragedia. Italiani intrappolati a 3.100 metri per tutta la notte. Quello che i soccorritori si sono trovati davanti agli occhi è sconvolgente : Un’escursione in alta quota che, da Chamonix, doveva condurli a Zermatt, percorrendo quella che viene definita “la regina delle traversate di scialpinismo”, si è trasformata in tragedia, in territorio svizzero, domenica per un gruppo di 14 alpinisti. Di nazionalità italiana, francese e tedesca. Il bilancio sale a 5 morti. Si tratta di Elisabetta Paolucci di 44 anni, insegnante di scuola superiore ed esperta alpinista; ...

Giro d’Italia 2018 - Bar Refaeli madrina delle tappe in Israele! Che bellezza per la Corsa Rosa : Alice Rachele Arlanch sarà la madrina del Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. La Miss Italia in carica presterà il proprio volto alla Corsa Rosa ma solo per le tappe che si svolgeranno nel nostro Paese. Le prime tre frazioni che si snoderanno in Israele, infatti, avranno come madrina la stupenda modella israeliana Bar Refaeli: la 33enne, una vera eccellenza di questa Nazione nel mondo, sarà protagonista della ...

Inter-Juventus : Polemiche indecorose da giorni - il calcio Italiano ne esce sconfitto : Un mal costume che in Italia non si placa, anzi, continua ad aumentare in modo preoccupante , insomma non stiamo dando una bella immagine del nostro paese nemmeno a livello di sport.

Quell'aperitivo al carciofo che tolse il logorio all'Italia : Coordinato dall'esperto d'arte Marco Bertoli, l'opera raccoglie con oltre 300 scatti d'epoca, l'evoluzione del Gruppo Grandi Marche Associate che, per trent'anni, ha distribuito nel mondo non solo l'...

Premiata l'unità della coalizione. E anche Forza Italia torna a crescere : nostro inviato a TriesteUn trionfo annunciato. Il centrodestra ha strappato il Friuli Venezia Giulia alla sinistra e il leghista Massimiliano Fedriga è il nuovo presidente della Regione. Il voto ha confermato i sondaggi della vigilia ma con diverse sorprese. In primo luogo la bassa affluenza (49,61%), anche se non molto inferiore alle precedenti amministrative, che per un attimo ha acceso le speranze nel centrosinistra, visto che è sempre stata ...

Giro d’Italia 2018 : il caso doping di Chris Froome. A che punto è il processo? Le possibili sentenze - rischio squalifica : Chris Froome è pronto per partecipare al Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France e dell’ultima Vuelta partirà con tutti i favoriti del pronostico per conquistare la prima maglia rosa della sua carriera e infilare il Grande Slam spalmato su due anni ma è innegabile che correrà con una spada di Damocle sulla testa: il caso salbutamolo è infatti una macchia sulla ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e i rischi dei fondi stranieri nelle banche Italiane (oggi - 1 maggio) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa è rimasta quota 2,7 euro ad azione. Le parole di Lando Maria Sileoni, leader della Fabi. Ultime notizie live di oggi 1 maggio 2018(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 07:07:00 GMT)

INCHIESTA ALItalia/ Altro che risparmi - la compagnia costa più che con Etihad : Sono arrivati dei dati interessanti relativi ad ALITALIA. Elaborandoli e confrontandoli con il passato rivelano una realtà poco piacevole, spiega UGO ARRIGO(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:03:00 GMT)ALITALIA/ Ue e Lufthansa, un volo kamikaze per l'Italia, di G. GazzoliALITALIA/ Il grande enigma di un'azienda in crisi in un mercato in pieno boom, di U. Arrigo

Trani News - Finale coppa Italia Vigor Trani vs St. Georgen - schermo in largo Goldoni. : Media City, per seguire in famiglia la diretta streaming, per vivere un pomeriggio dedicato a tutta la famiglia. Saranno raccolti dei fondi per i bambini ricoverati nei reparti oncologici.

