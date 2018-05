Lily Allen | inferno stalker per 7 anni

Lily Allen : il nuovo album in uscita a giugno si intitola “No Shame” : Lily Allen è tornata a rivelare importanti dettagli sul suo prossimo album. via GIPHY Si intitola “No Shame”, è atteso sul mercato il 9 giugno e tratterà temi molto personali che riguardano la sfera privata della cantante, come il rapporto con i figli e la fine del suo matrimonio con Sam Cooper. Il disco è l’ideale seguito di “Sheezus”, uscito nel 2014. HVD Un post condiviso da Lily (@LilyAllen) in data: ...